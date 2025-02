Harga Pangan Hari Ini 6 Februari: Harga Beras hingga Cabai Melonjak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas harga pangan secara rata-rata nasional mengalami kenaikan pada hari ini. Harga cabai, beras, hingga daging ayam terpantau mengalami kenaikan.

Mengutip data Pusat informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Kamis (6/2/2025) pukul 08.00 WIB, harga gula pasir kualitas premium tercatat naik hingga 12,24% menjadi Rp22.000 per kilogram (Kg).

Harga gula pasir lokal juga naik hingga 5,69% menjadi Rp19.500 per kg. Kenaikan itu juga diikuti oleh minyak goreng curah yang terkerek 5,33% menjadi Rp19.750 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 juga tercatat melejit 14,42% menjadi Rp25.000 per kg dan minyak goreng kemasan bermerk 2 naik 8,17% menjadi Rp22.500 per kg.

Kanaikan harga juga terjadi pada sumber pangan protein seperti daging ayam naik 16,82% menjadi Rp43.750 per kg dan telur ayam ras yang naik 22,3% menjadi Rpp36.750 per kg.

Harga daging sapi kualitas 1 juga naik 4,58% menjadi Rp145.000 per kg dan daging sapi kualitas 2 naik 7,69% menjadi Rp140.000 per kg.

Kemudian, bawang merah ukuran sedang juga meroket 31,92% menjadi Rp51.250 per kg dan bawang putih ukuran sedang naik 17,58% menjadi Rp52.500 per kg.

Harga cabai merah besar naik 25,84% menjadi Rp75.000 per kg dan cabai rawit merah naik 24% menjadi Rp85.000 per kg. Akan tetapi, cabai merah keriting justru turun 2,49% menjadi Rp58.750 per kg dan cabai rawit hijau turun 4,96% menjadi Rp57.500 per kg.

Terakhir, harga beras kualitas bawah I naik 8,93% menjadi Rp15.250 per kg, beras kualitas medium I naik 12,75% ke level Rp17.250 per kg, dan beras kualitas medium II naik 13,49% menjadi Rp17.250 per kg.

Terakhir, beras kualitas super I naik 14,11% menjadi Rp19.000 per kg dan beras kualitas super II menjadi Rp15,74% ke level Rp18.750 per kg. Sedangkan, beras kualitas bawah II turun 3,99% menjadi Rp13.250 per kg.