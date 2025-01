Harga Pangan Hari Ini (15/1): Beras Premium Naik, Daging Sapi & Ayam Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga rata-rata pangan bergerak beragam pada perdagangan Rabu (15/1/2025). Harga beras naik, sementara komoditas daging ayam dan sapi terpantau turun.

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (15/1/2025) pukul 08.00 WIB, harga beras premium terpantau naik 3,4% di level Rp15.432 per kilogram.

Selanjutnya, harga rata-rata beras medium berada di posisi Rp13.727 per kilogram. Di sisi lain, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau turun 0,01% menjadi Rp12.499 per kilogram.

Selain beras, harga rata-rata pangan pada komoditas bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau bergerak beragam. Perinciannya, harga rata-rata bawang merah kini menjadi Rp39.172 per kilogram atau turun 5,61%, sedangkan harga bawang putih bonggol naik 14,91% menjadi Rp43.667 per kilogram.

Selanjutnya, harga pangan terpantau turun pada komoditas cabai merah keriting dengan rata-rata seharga Rp53.639 per kilogram. Harganya turun 2,47%. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp77.953 per kilogram, melambung 36,76% dari HAP.

Berikutnya, ada harga daging sapi murni di pedagang eceran terpantau turun 3,39% menjadi Rp135.250 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam ras juga turun 5,53% menjadi Rp37.787 per kilogram.

Data Bapanas juga menunjukkan bahwa rata-rata harga telur ayam ras turun 0,41% menjadi Rp30.124 per kilogram. Harga pangan lainnya, seperti gula konsumsi turun 4,13% menjadi Rp18.222 per kilogram.

Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana stagnan di posisi Rp19.715 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah terpantau naik ke Rp17.439 per liter.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor turun 14,84% atau menjadi Rp10.219 per kilogram, sedangkan harga jagung pakan di tingkat peternak naik 5,81% menjadi Rp6.137 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah stagnan Rp9.799 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) berada di angka Rp12.859 per kilogram. Data tersebut juga menunjukkan bahwa harga rata-rata garam halus beryodium di level Rp11.775 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani terpantau bergerak beragam, seperti ikan tongkol turun menjadi Rp32.504 per kilogram.

Harga rata-rata ikan kembung turun menjadi Rp39.974 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata ikan bandeng secara nasional berada di Rp32.519 per kilogram.