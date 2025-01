Harga Pangan Hari Ini 11 Januari 2025: Beras, Telur hingga Cabai Kompak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga rata-rata nasional sebagian besar komoditas pangan pada hari ini, Sabtu (11/1/2025) mengalami penurunan. Mulai dari beras, telur, minyak, hingga cabai kompak turun harga.

Mengutip data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 10.19 WIB, harga beras premium parkir di level Rp15.450 per kg turun 0,26%. Kemudian, beras medium turun 1,40% menjadi Rp13.390 per kg dan beras SPHP stagnan di harga Rp12.500 per kg.

Harga rata-rata nasional cabai merah keriting juga turun 3,39% menjadi Rp49.550 per kg serta cabai rawit merah turun 1,69% menjadi Rp72.330 per kg.

Selanjutnya, daging ayam ras turun 0,37% menjadi Rp37.220 per kg, telur ayam turun 1,25% ke level Ro29.990. Pada saat yang sama, harga jagung pakan ternak pada hari ini ikut turun 2,37% menjadi Rp6.180 per kg.

Komoditas sumber protein lainnya yang mengalami penurunan harga rata-rata nasional yakni ikan tongkol turun 0,62% menjadi Rp32.320 dan ikan bandeng turun 2,42% menjadi Rp32.2270 per kg.

Minyak goreng kemasan sederhana duduk di harga Rp19.250 per liter usai turun 0,36%, minyak goreng curah turun 2,40% menjadi Rp17.080 per liter, dan garam halus beryodium turun 1,93% menjadi Rp11.170 per kg.

Terakhir, tepung terigu menjadi komoditas yang juga mengalami pelemahan harga pada hari ini. Di mana, tepung terigu kemasan non-curah susut 1,80% menjadi Rp12.550 per kg dan tepung terigu curah susut 1,94% ke Rp9.580 per kg.

Adapun, ikan kembung menjadi yang paling besar mengalami kenaikan harga mencapai 3,18% menjadi Rp40.620 per kg. Sedangkan, daging sapi murni juga naik 0,54% menjadi Rp135.640 per kg.

Di sisi lain, kedelai biji kering impor juga naik 1,07% menjadi Rp10.430 per kg dan bawang putih naik 0,09% menjadi Rp42.500 per kg.