Harga Pangan Hari Ini 8 Januari: Harga Beras & Cabai Kompak Turun

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah harga pangan mengalami kenaikan secara rata-rata nasional pada hari ini, Rabu (8/1/2025). Salah satunya yakni harga gula konsumsi yang merangkak naik 0,44% menjadi Rp18.110 per kg.

Mengutip data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 07.50 WIB, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada gula, tapi komoditas jagung peternak juga mengalami kenaikan pada hari ini. Harga jagung meningkat 1,58% menjadi Rp6.440 per kg.

Kemudian, tepung terigu curah juga naik tipis 0,71% menjadi Rp9.920 per kg, ikan kembung naik 0,39% per kg menjadi Rp38.210 per kg dan ikan tongkol naik 2,40% menjadi Rp32.790 per kg. Berbanding terbalik, ikan bandeng justru turun 8,43% ke Rp30.530 per kg.

Kemudian, harga beras premium justru turun 4,00% menjadi Rp14.890 per kg, beras medium turun 4,12% menjadi Rp13.020 per kg dan beras SPHP stagnan di level Rp12.500 per kg.

Harga rata-rata nasional bawang merah ikut turun 8,89% ke level Rp37.180 per kg dan bawang putih turun 2,65% menjadi Rp41.870 per kg.

Adapun, cabai merah keriting turun signifikan 18,80% menjadi Rp42.110 per kg dan cabai rawit merah turun 17,86% menjadi Rp60.090 per kg.

Sumber protein hewani seperti daging sapi murni juga turun 3,56% menjadi Rp130.580 per kg, daging ayam ras turun 4,28% menjadi Rp36.270 per kg dan telur ayam ras turun 4,88% menjadi Rp29.260 per kg.

harga minyak goreng kemasan sederhana juga ikut mengalami penurunan 1,98% menjadi Rp18.830 per liter dan minyak goreng curah turun 6,91% ke level Rp16.300 per liter.

Terakhir, kedelai biji kering impor juga susut 1,25% menjadi Rp10.270 per kg, garam halus beryodium turun 11,16% ke Rp10.110 per kg dan tepung terigu kemasan non curah turun 2,65% menjadi Rp12.510 per kg.