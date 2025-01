Harga Pangan Hari Ini 9 Januari: Harga Beras & Cabai Kompak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan cenderung bervariasi pada hari ini, Kamis (9/1/2025). Di mana, harga minyak goreng merangkak naik, sedangkan harga cabai masih dalam tren penurunan.

Mengacu pada data milik Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga minyak goreng kemasan sederhana pada hari ini naik 2,17% menjadi Rp19.670 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 4,76% duduk di level Rp16.620 per liter.

Daging ayam ras juga naik 1,50% menjadi Rp38.460 per kg. Diikuti kenaikan telur ayam ras yang turut naik 5,62% menjadi Rp32.350 per kg.

Seiring dengan kenaikan harga ayam dan telur, jagung peternak juga tercatat mengalami kenaikan, Posisinya meningkat 8,33% menjadi Rp6.760 per kg. Adapun, kedelai biji kering (impor) juga turut naik 2,71% menjadi Rp10.610 per kg.

Kemudian, gula konsumsi tercatat naik 2,88% menjadi Rp18.570 per kg, tepung terigu (curah) naik 0,30% ke level Rp9.940 per kg.

Terakhir, ikan kembung dan ikan bandeng menjadi komoditas terakhir yang hari ini mengalami kenaikan. Di mana, harga rata-rata nasional ikan bandeng meningkat 4,77% menjadi Rp40.400 dan hharga ikan tongkol naik 6,61% menjadi Rp34.340.

Sementara itu, harga beras premium pada hari ini turun 1,03% menjadi Rp15.350 per kg. Harga beras medium juga turun 2,87% menjadi Rp13.210, dan beras SPHP turun 0,24% menjadi Rp12.460 per kg.

Harga cabai keriting merah turun 0,06% menjadi Rp46.990 per kg, cabai rawit turun 0,43% menjadi Rp72.290 per kg, bawang merah turun 5,22% menjadi Rp38.690 per kg dan bawang putih turun 1,84% menjadi Rp42.200 per kg.

Di samping itu, harga rata-rata nasional daging sapi murni juga masih melanjutkan penurunan pada pekan ini. Pada hari ini, posisinya turun 1,84% menjadi Rp133.130 per kg,

Selanjutnya, garam halus bertodium turun 10,11% menjadi Rp10.230 per kg dan tepung terigu kemasan non-curah turun 2,32% menjadi Rp12.620 per kg.