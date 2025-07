Harga Pangan Hari Ini 30 Juli: Harga Daging Ayam Naik, Beras Turun

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, harga pangan secara rata-rata mengalami penurunan di tingkat konsumen pada Kamis (31/7/2025). Hanya daging ayam ras, dan berbagai jenis ikan yang mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya.

Menyitir Panel Harga Bapanas, Kamis (31/7/2025), pukul 08.14 WIB, harga daging ayam ras di tingkat konsumen naik 0,3% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp35.614 per kilogram (kg).

Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis ikan. Di tingkat konsumen, harga ikan kembung pagi ini naik signifikan 2,25% menjadi Rp42.485 per kg, ikan tongkol naik 0,99% menjadi Rp34.966 per kg, dan ikan bandeng naik 0,06% menjadi Rp35.039 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga. Bapanas mencatat, harga beras premium turun 0,87% menjadi Rp16.028 per kg, harga beras medium turun signifikan 2,61% menjadi Rp14.062 per kg, dan beras SPHP turun 0,48% menjadi Rp12.552 per kg.

Kemudian, jagung di tingkat peternak turun signifikan 6,86% menjadi Rp5.829 per kg, kedelai biji kering impor turun 2,5% menjadi Rp10.593 per kg, dan gula konsumsi turun 1,6% menjadi Rp18.026 per kg.

Bapanas juga merekam, berbagai jenis bawang di tingkat konsumen bergerak turun. Tercatat, harga bawang merah anjlok 10,22% menjadi Rp46.346 per kg dan bawang putih bonggol turun 5,9% menjadi Rp37.038 per kg.

Berbagai jenis cabai terpantau bergerak turun. Dibanding hari sebelumnya, harga cabai merah keriting turun 8,4% menjadi Rp40.203 per kg, cabai merah besar turun signifikan 14,43% menjadi Rp37.539 per kg, dan cabai rawit merah turun 8,63% menjadi Rp51.913 per kg.

Harga daging sapi murni turun 1,87% menjadi Rp132.838 per kg dan telur ayam ras bergerak turun 0,43% menjadi Rp29.580 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan turun 1,83% menjadi Rp20.503 per liter, minyak goreng curah turun 1,4% menjadi Rp17.293 per liter, dan minyakita turun 1,51% menjadi Rp17.273 per liter.

Bapanas mencatat, harga tepung terigu curah turun 2,23% menjadi Rp9.528 per kg dan tepung terigu kemasan turun signifikan 4,35% menjadi Rp12.453 per kg.

Pagi ini, harga garam konsumsi turun signifikan 5,38% menjadi Rp11.054 per kg, daging kerbau beku impor turun signifikan 9,16% menjadi Rp96.250 per kg, dan daging kerbau segar turun 4,21% menjadi Rp135.000 per kg.