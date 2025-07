Harga Pangan Hari Ini 30 Juli: Beras Premium Masih Mahal, Cabai Turun

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, rata-rata harga komoditas pangan di tingkat konsumen bergerak turun pada Rabu pagi (30/7/2025). Hanya beras SPHP yang mengalami kenaikan.

Menyitir Panel Harga Bapanas, Rabu (30/7/2025) pukul 08.56 WIB, harga beras SPHP di tingkat konsumen secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,25% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp12.617 per kilogram (kg).

Kendati mengalami peningkatan, harga beras SPHP pagi ini masih di rentang harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah yakni Rp12.500 per kg - Rp13.500 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan lainnya bergerak turun. Bapanas merekam, harga beras premium di tingkat konsumen turun 0,84% menjadi Rp16.005 per kg

Meski bergerak turun, harga beras premium secara nasional masih di atas HET yang dipatok pemerintah di kisaran Rp14.900 per kg - Rp15.800 per kg.

Harga beras medium tercatat turun 1,71% menjadi Rp14.164 per kg. Kendati bergerak turun, harga beras medium juga masih di atas HET yang dipatok pemerintah Rp12.500 per kg - Rp13.500 per kg.

Bapanas juga mencatat harga jagung di tingkat peternak turun signifikan 10,25% menjadi Rp5.834 per kg, kedelai biji kering impor turun 2,16% menjadi Rp10.615 per kg, dan gula konsumsi turun 0,33% menjadi Rp18.251 per kg.

Harga berbagai jenis bawang juga bergerak turun. Pagi ini, harga bawang merah turun signifikan 7,58% menjadi Rp47.241 per kg dan bawang putih bonggol turun 1,24% menjadi Rp38.424 per kg.

Selanjutnya, berbagai jenis cabai. Bapanas melaporkan, harga cabai merah keriting turun 1,46% menjadi Rp42.918 per kg, cabai merah besar anjlok 7,89% menjadi Rp40.342 per kg, dan cabai rawit merah turun signifikan 6,45% menjadi Rp53.394 per kg.

Kemudian, daging sapi murni turun 0,33% menjadi Rp134.722 per kg, daging ayam ras turun 0,63% menjadi Rp35.201 per kg, dan telur ayam ras turun 0,44% menjadi Rp29.468 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng. Harga minyak goreng kemasan di tingkat konsumen turun 0,91% menjadi Rp20.642 per liter, minyak goreng curah turun 1,61% menjadi Rp17.257 per liter, dan minyakita turun 1,21% menjadi Rp17.285 per liter.

Bapanas mencatat, harga tepung terigu curah turun 1,32% menjadi Rp9.629 per kg, tepung terigu kemasan turun 2,48% menjadi Rp12.683 per kg, dan garam konsumsi turun 2,45% menjadi Rp11.344 per kg.

Berbagai jenis ikan juga mengalami penurunan harga. Bapanas mencatat, harga ikan kembung turun 1,24% menjadi Rp40.848 per kg, ikan tongkol turun 1,21% menjadi Rp33.982 per kg, dan ikan bandeng turun 1,76% menjadi Rp34.377 per kg.

Terakhir, harga daging kerbau baik impor maupun lokal juga bergerak turun. Bapanas mencatat harga daging kerbau beku impor turun 2,68% menjadi Rp101.823 per kg dan daging kerbau segar turun signifikan 4,15% menjadi Rp135.357 per kg.