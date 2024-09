Harga Pangan Hari Ini (5/9): Bawang Naik, Cabai Rawit Makin Pedas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rata-rata pangan bergerak beragam pada perdagangan Kamis (5/9/2024) pagi. Harga sejumlah komoditas seperti beras medium, daging sapi dan minyak goreng kompak turun, sementara bawang dan cabai rawit merah naik.

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kamis (5/9/2024) pukul 10.08 WIB, harga beras premium terpantau stagnan di level Rp15.520 per kilogram.

Selanjutnya harga rata-rata beras medium mengalami penurunan sebesar 0,07% atau sebesar Rp10 menjadi Rp13.550 per kilogram. Meski demikian, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang terpantau justru naik 0,40% menjadi Rp12.650 per kilogram.

Harga rata-rata pangan pada komoditas bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau naik. Perinciannya, harga rata-rata bawang merah kini menjadi Rp25.450 per kilogram atau naik 0,79%, sedangkan harga bawang putih bonggol juga naik Rp150 menjadi Rp39.770 per kilogram.

Sementara itu, harga pangan terpantau turun pada komoditas cabai merah keriting dengan rata-rata seharga Rp37.490 per kilogram. Harganya turun 2,11% atau sebesar Rp810. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp45.000 per kilogram, turun 2,24% atau Rp1.030.

Berikutnya, ada harga daging sapi murni di pedagang eceran yang terpantau turun Rp220 menjadi Rp134.380 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam ras turun Rp650 atau 1,88% menjadi Rp33.910 per kilogram.

Bapanas juga menyampaikan bahwa rata-rata harga telur ayam ras turun 0,96% menjadi Rp28.000 per kilogram. Harga rata-rata telur ayam ras pada pagi hari ini turun Rp270.

Harga pangan lainnya, seperti gula konsumsi naik 0,11% atau Rp20 menjadi Rp17.840 per kilogram. Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana turn 0,44% menjadi Rp17.980 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah terpantau turun ke Rp16.050 per liter.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor turun tipis 0,08% atau Rp10 menjadi Rp11.830 per kilogram, sedangkan harga jagung pakan di tingkat peternak turun 0,17% menjadi Rp5.930 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 0,49% menjadi Rp10.160 per kilogram, sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) naik 0,08% atau sebesar Rp10 menjadi Rp13.190 per kilogram. Data tersebut juga menunjukkan bahwa harga rata-rata garam halus beryodium stagnan di level Rp11.540 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani terpantau bergerak beragam, seperti ikan tongkol turun 0,95% menjadi Rp31.340 per kilogram.

Harga rata-rata ikan bandeng juga turun hingga Rp1.130 atau sebesar 3,39% menjadi Rp32.230 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata ikan kembung secara nasional naik 0,67% atau Rp250 menjadi Rp37.550 per kilogram.