Harga Pangan Hari Ini 23 Agustus: Cabai dan Bawang Melonjak

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga pangan hari ini sebagian besar mengalami kenaikan secara rata-rata nasional, khususnya untuk cabai dan bawang. Sementara itu minyak goreng curah melandai.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (23/8/2024) pukul 07.52 WIB harga beras premium naik 2,44% menjadi Rp15.970 per kg dan beras medium naik 1,84% menjadi Rp13.870 per kg.

Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga naik 1,88% menjadi Rp40.600 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah naik 5,42% menjadi Rp26.820 per kg.

Di sisi lain, harga cabai merah keriting naik 7,57% menjadi Rp47.160 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah naik 7,44% menjadi Rp62.350 per kg.

Tak hanya itu, harga kedelai biji kering (impor) naik 3,20% menjadi Rp12.260 per kg sedangkan harga gula konsumsi naik 2,40% menjadi Rp18.320 per kg.

Selanjutnya, harga komoditas daging sapi murni yang naik 0,80% menjadi Rp136.810 per kg. Harga daging ayam ras naik 4,18% menjadi Rp36.670 per kg dan telur ayam ras naik 3,80% menjadi Rp29.770 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,88% menjadi Rp18.250 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 0,12% menjadi Rp16.080 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang turun yaitu harga tepung terigu curah menjadi Rp10.480 per kg atau turun 2,54% dan harga tepung terigu non curah naik 0,23% menjadi Rp13.340 per kg. Harga jagung tingkat peternak naik 4% menjadi Rp13.790 per kg.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 4,08% menjadi Rp39.010 per kg, ikan tongkol naik 3,70% menjadi Rp33.320 per kg, dan ikan bandeng naik 0,63% menjadi Rp33.440 per kg.