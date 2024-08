Harga Pangan Hari Ini 30 Agustus: Beras hingga Cabai Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata pangan, mulai dari beras, cabai, hingga bawang naik pada pagi hari ini, Jumat (30/8/2024). Di tengah harga komoditas pangan lain yang merangkak, harga minyak goreng (migor) curah terpantau stabil.

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (30/8/2024) pukul 09.05 WIB, harga beras premium naik tipis menjadi Rp15.570 per kilogram. Harga rata-rata beras premium naik sebesar 0,19% atau Rp30 pada pagi hari ini.

Data Bapanas juga menunjukkan harga rata-rata beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,44% atau sebesar Rp60 menjadi Rp13.630 per kilogram. Sama halnya dengan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang terpantau merangkak 0,32% menjadi Rp12.630 per kilogram.

Selain beras, harga rata-rata pangan pada komoditas bawang merah dan bawang putih bonggol juga naik. Perinciannya, harga rata-rata bawang merah kini menjadi Rp25.020 per kilogram atau naik 0,08%, sedangkan harga bawang putih bonggol juga naik Rp130 menjadi Rp39.740 per kilogram.

Kenaikan harga pangan juga terjadi pada cabai merah keriting dengan rata-rata seharga Rp41.460 per kilogram. Harganya naik 0,63% atau sebesar Rp260. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp49.260 per kilogram, naik tipis 0,86% atau Rp420.

Berikutnya, ada harga daging sapi murni di pedagang eceran yang terpantau naik Rp450 menjadi Rp135.380 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam ras turun Rp160 atau 0,46% menjadi Rp34.720 per kilogram.

Bapanas juga menyampaikan bahwa rata-rata harga telur ayam ras naik 0,74% menjadi Rp28.660 per kilogram. Harga rata-rata telur ayam ras pada pagi hari ini naik Rp210.

Harga pangan lainnya, seperti gula konsumsi naik tipis 0,06% atau hanya Rp10 menjadi Rp17.910 per kilogram. Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,77% menjadi Rp17.930 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah terpantau stabil dengan harga Rp16.130 per liter.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor menyusut 0,76% atau Rp90 menjadi Rp11.830 per kilogram, sedangkan harga jagung pakan di tingkat peternak terkerek 0,34% menjadi Rp5.970 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 0,68% menjadi Rp10.160 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) turun 1,06% atau sebesar Rp110 menjadi Rp13.100 per kilogram.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa harga rata-rata garam halus beryodium menyusut hingga 0,96% menjadi Rp11.390 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani terpantau melandai, seperti ikan tongkol yang turun 0,88% menjadi Rp31.580 per kilogram. Harga rata-rata ikan bandeng juga turun hingga Rp1.240 atau sebesar 3,76% menjadi Rp31.750 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata ikan bandeng secara nasional naik Rp1,59% atau Rp590 menjadi Rp37.620 per kilogram.