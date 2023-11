Harga Pangan Hari Ini 28 November: Beras Masih di Atas HET

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki pekan terakhir November 2023, harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran secara rata-rata naik di seluruh wilayah Indonesia dibandingkan hari sebelumnya.

Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (28/11/2023) pukul 08.16 WIB melaporkan, harga beras premium masih tinggi bahkan kembali naik 1,40% dari hari sebelumnya menjadi Rp15.180 per kilogram. Angka tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk beras premium, yakni Rp13.900-Rp14.800 per kilogram.

Harga beras medium mulai bergerak turun ke Rp13.110 per kilogram. Meski mulai turun sebesar 0,46% dari hari sebelumnya, harga tersebut masih di atas HET sebesar Rp10.900-Rp11.800 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas kedelai biji kering impor dan berbagai jenis bawang. Pagi ini harga kedelai biji kering impor naik 1,50% menjadi Rp13.560 per kilogram, bawang merah naik 0,76% menjadi Rp29.160 per kilogram, dan bawang putih bonggol naik 2,25% menjadi Rp36.420 per kilogram.

Harga daging ayam ras naik 1,0% menjadi Rp34.510 per kilogram, telur ayam ras naik 2,98% menjadi Rp29.040 per kilogram, dan gula konsumsi naik 1,0% menjadi Rp17.220 per kilogram.

Minyak goreng kemasan sederhana dilaporkan naik menjadi Rp17.770 per liter, tepung terigu curah naik menjadi Rp11.120 per kilogram, dan minyak goreng curah naik sebesar 0,55% menjadi Rp14.740 per kilogram.

Harga jagung di tingkat peternak naik signifikan sebesar 6,38% menjadi Rp7.670 per kilogram, ikan kembung naik 4,76% menjadi Rp39.590 per kilogram, ikan tongkol naik 6,71% menjadi Rp35.760 per kilogram, dan ikan bandeng naik 4,58% menjadi Rp35.600 per kilogram.

Harga garam halus beryodium naik 0,09% menjadi Rp11.580 per kilogram dan tepung terigu kemasan noncurah naik 0,74% menjadi Rp13.660 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah harga komoditas pangan menunjukkan penurunan. Harga cabai merah keriting turun 0,87% menjadi Rp64.970 per kilogram, cabai rawit merah turun 7,01% menjadi Rp78.480 per kilogram, dan daging sapi murni turun 0,97% menjadi Rp133.340 per kilogram.

Adapun, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI menyebut, perlu adanya kerja sama antarsemua pihak untuk mengembalikan harga pangan ke level yang terjangkau bagi masyarakat.

“Ini peran bersama. Kemendag memastikan harga kembali ke level yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Zulhas, Senin (27/11/2023).

