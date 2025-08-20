Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelita Air Resmi Coba Tenggak Bioavtur Minyak Jelantah di Rute Jakarta-Bali

Pertamina resmi melakuka uji terbang bioavtur dari minyak jelantah di penerbangan Pelita Air rute Jakarta-Bali.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 16:05
Share
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam acara Seremonial Commercial Flight Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku campuran used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah di teminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, Rabu (20/8/2025)./Bisnis-Mochammad Ryan H
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam acara Seremonial Commercial Flight Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku campuran used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah di teminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta, Rabu (20/8/2025)./Bisnis-Mochammad Ryan H

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) resmi melakukan uji penerbangan bioavtur Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku campuran used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah, Rabu (20/8/2025).

Uji coba itu dilakukan menggunakan pesawat Pelita Air Services dengan rute Jakarta - Denpasar. Adapun, perusahaan pelat merah itu menyiapkan sekitar 32 kiloliter Pertamina SAF dari Kilang Cilacap untuk penerbangan ini.

Pesawat Pelita Air dengan rute penerbangan tersebut menjadi pesawat pertama yang terbang dengan bahan bakar avtur dicampur 2,5% minyak jelantah yang diproduksi oleh Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). 

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, uji terbang SAF berbasis minyak jelantah ini menandai langkah perusahaan dalam memastikan ketahanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi.

Pertamina memiliki dua strategi, yaitu memperkuat energi konvensional agar ketahanan dan keterjangkauan tetap terjaga, dan di sisi lain, mengembangkan portfolio rendah karbon untuk menjawab tantangan masa depan.

Dia juga menyebut, dua strategi ini diterapkan secara menyeluruh pada seluruh proyek unggulan Pertanian. Ini khususnya untuk mencapai swasembada energi dan mendukung transisi energi hijau.

"Pertamina SAF merupakan bahan bakar pesawat berkelanjutan yang dihasilkan melalui teknologi co-processing antara kerosin dan used cooking oil atau minyak jelantah. Pertamina SAF telah sukses diproduksi di kilang 4 EU Cilacap," tutur Simon di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno–Hatta.

Simon menuturkan, produk Pertamina SAF juga telah memenuhi standar internasional ASTM D1655 dan Def Stan 91-091. Pencapaian ini menjadikan Pertamina SAF sebagai produk SAF pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang bersertifikat resmi. 

Untuk tahap awal, kapasitas produksi ditargetkan sebesar 9 metrik barel dengan komposisi 2% hingga 3% UCO. Simon memastikan bahwa ,minyak jelantah yang digunakan telah diuji secara menyeluruh, kemudian diproses di Green Refinery Cilacap pada Unit Treated Distillate Hydro Treating (TDHT).

Sementara itu, proses produksi dilakukan dengan teknologi co-processing UCO yaitu menggunakan Katalis Merah Putih hasil yang merupakan hasil formulasi dan produksi dalam negeri. 

Simon menambahkan bahwa produksi SAF Pertamina juga akan melibatkan kontribusi masyarakat yang sangat besar. Menurutnya, dalam mengumpulkan UCO atau minyak jelantah, Pertamina Patra Niaga akan menguatkan kolaborasi dengan masyarakat.

Hal ini salah satunya melalui sejumlah titik pengumpulan UCO yang tersebar di sejumlah SPBU di Jakarta.

"Dari sisi suplai bahan baku, melalui Pertamina Patra Niaga, keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan minyak jelantah akan terus ditingkatkan. Harapan ke depan kegiatan ini mampu membuka peluang ekonomi sirkulir di tingkat global yang menopang Indonesia," tutur Simon.

Produksi Pertamina SAF berbahan baku UCO ini juga menjadi kelanjutan cerita sukses KPI dalam memproduksi bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Sebelumnya, KPI telah membuktikan kemampuannya dalam memproduksi Pertamina SAF berbahan baku refined, bleached, and deodorized palm kernel oil (RBDPKO) atau minyak inti sawit. 

SAF berbasis RBDKO ini telah diproduksi dan digunakan pada uji terbang yang dilakukan pada tahun 2021 dan 2023. Uji terbang pada tahun 2023 dilakukan dengan menggandeng maskapai penerbangan komersil Garuda Indonesia dengan rute Jakarta - Solo pulang pergi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, pengembangan bioavtur termasuk dalam sektor yang jadi prioritas hilirisasi pemerintah. 

Dia menuturkan, teknologi yang dikembangkan Pertamina merupakan yang paling maju di dunia. Menurutnya, tidak berlebihan jika Indonesia nantinya mampu jadi pusat pasokan SAF internasional karena dari sisi bahan baku Indonesia sangat melimpah.

"Bioavtur masuk di list hilirisasi dikembangkan Danantara. Kami melihatnya sebagai potensi utama karena kita sudah jadi raja biodiesel dunia sekarang potensi bioavtur juga besar," ujar Dadan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinator Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Odo Manuhutu mengatakan, Indonesia mampu jadi pusat SAF, paling tidak di kawasan Asia Tenggara (Asean). 

Oleh karena itu, dia pun mendorong agar kerangka kerja sama tingkat Asean segera diinisiasi dan Pertamina akan menjadi pemain utama dalam ekosistem SAF di kawasan regional.

"Indonesia harus bisa melakukan itu. Riset belum ada di Asean kerangka kerja sama SAF ini harus dibuat," ujar Odo.

Menurutnya, dengan posisi Indonesia sekarang maka sangat terbuka bagi Indonesia jadi pihak yang nantinya bakal menentukan harga SAF. Odo juga mendorong agar Pertamina bisa lebih gencar lagi melakukan peningkatan penggunaan bahan bakar nabati melalui berbagai riset. 

Baca Juga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products
Premium
1 jam yang lalu

Djarum vs. Sampoerna’s Stances on E-Cigarettes and Smokefree Products

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Babak Baru Pengembangan SAF: Langkah Strategis Dorong Penerbangan Hijau

Babak Baru Pengembangan SAF: Langkah Strategis Dorong Penerbangan Hijau

Pertamina Bersiap Jajal Bioavtur Minyak Jelantah di Penerbangan Jakarta-Denpasar

Pertamina Bersiap Jajal Bioavtur Minyak Jelantah di Penerbangan Jakarta-Denpasar

Genjot Ekspansi, Elnusa (ELSA) Tambah Fasilitas Kredit dari BNI jadi Rp1,1 Triliun

Genjot Ekspansi, Elnusa (ELSA) Tambah Fasilitas Kredit dari BNI jadi Rp1,1 Triliun

ELSA Hits 8-Year High, Consensus Upbeat on Outlook

ELSA Hits 8-Year High, Consensus Upbeat on Outlook

Mahasiswa UMM Sulap Minyak Jelantah Jadi Lilin Aromaterapi

Mahasiswa UMM Sulap Minyak Jelantah Jadi Lilin Aromaterapi

Pertamina Sulap Minyak Jelantah jadi Avtur di Kilang Dumai dan Balongan

Pertamina Sulap Minyak Jelantah jadi Avtur di Kilang Dumai dan Balongan

Pertamina Patra Niaga Dukung Pengembangan Ekosistem SAF di Indonesia

Pertamina Patra Niaga Dukung Pengembangan Ekosistem SAF di Indonesia

Garuda Indonesia (GIAA) Beberkan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Garuda Indonesia (GIAA) Beberkan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini
Jasa & Niaga
4 menit yang lalu

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Pelita Air Resmi Coba Tenggak Bioavtur Minyak Jelantah di Rute Jakarta-Bali
Energi & Tambang
12 menit yang lalu

Pelita Air Resmi Coba Tenggak Bioavtur Minyak Jelantah di Rute Jakarta-Bali

Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Masuk RAPBN 2026, Bakal Terealisasi?
Pajak
15 menit yang lalu

Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Masuk RAPBN 2026, Bakal Terealisasi?

Kadin Gelontorkan Rp540 Miliar Buat Bangun 270 Dapur MBG
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Kadin Gelontorkan Rp540 Miliar Buat Bangun 270 Dapur MBG

Kontribusi KAI ke Penerimaan Negara Turun Semester I/2025, Cek Detailnya
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Kontribusi KAI ke Penerimaan Negara Turun Semester I/2025, Cek Detailnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

2

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Inosentius Jadi Hakim MK Gantikan Arief Hidayat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

2

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Mark Up Duit MBG Makin Marak di Tengah Rencana Prabowo Kerek Anggaran Rp335 T