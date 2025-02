Harga Pangan Hari Ini (14/2): Gula dan Minyak Goreng Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas komoditas pangan di pasar tradisional secara rata-rata nasional menunjukkan penurunan harga pangan pagi ini. Kendati begitu, harga cabai rawit merah, gula pasir lokal, minyak goreng curah, dan minyak goreng kemasan bermerk 2 tercatat mengalami peningkatan.

Merujuk data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada laman Bank Indonesia, Jumat (14/2/2025) pukul 09.09 WIB, cabai rawit merah pagi ini dipatok sebesar Rp70.900 per kilogram (kg). Nominal tersebut naik 3,65% dibanding hari sebelumnya.

Selain cabai rawit merah, sejumlah komoditas lain turut mengalami kenaikan harga. Di tingkat pasar tradisional, harga gula pasir lokal dipatok sebesar Rp18.700 per kg atau naik 0,81% dibanding hari sebelumnya.

Kemudian, minyak goreng curah naik 2,94% menjadi Rp19.250 per kg dan minyak goreng kemasan bermerk 2 naik signifikan 9,86% menjadi Rp22.850 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga pagi ini. Tercatat bawang merah ukuran sedang turun 0,13% menjadi Rp37.300 per kg dan bawang putih ukuran sedang turun 2,13% menjadi Rp43.550 per kg.

Harga beras dengan berbagai jenis mengalami penurunan yang cukup signifikan. Harga beras kualitas bawah I turun 7,5% menjadi Rp12.950 per kg, beras kualitas bawah II turun 10,14% menjadi Rp12.400 per kg, dan beras kualitas medium I turun 4,58% menjadi Rp14.600 per kg.

Lalu, beras kualitas medium II turun 6,25% menjadi Rp14.250 per kg, beras kualitas super I anjlok 7,81% menjadi Rp15.350 per kg, dan beras kualitas super II turun 5,25% menjadi Rp15.350 per kg.

Berbagai jenis cabai juga turun harga. BI merekam, harga cabai merah besar anjlok 22,89% menjadi Rp45.150 per kg, cabai merah keriting turun 24,25% menjadi Rp44.050 per kg, dan cabai rawit hijau turun 2,39% menjadi Rp61.150 per kg.

Harga daging ayam ras segar dipatok Rp28.450 per kg atau turun 22,05% dibanding hari sebelumnya. Harga gula pasir kualitas premium turun signifikan 7,65% menjadi Rp18.100 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi kualitas 1 turun 7,4% menjadi Rp128.350 per kg dan daging sapi kualitas 2 turun 1,77% menjadi Rp127.500 per kg.

Harga minyak goreng kemasan bermerk 1 dipatok sebesar Rp21.400 per kg atau turun 2,28% dari hari sebelumnya dan telur ayam ras segar turun signifikan 3,67% menjadi Rp28.850 per kg.