Harga Pangan Hari Ini 12 Februari: Beras Turun, Daging Sapi Naik

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah harga pangan nasional terpantau bergerak beragam pada perdagangan hari ini, Rabu (12/2/2025). Komoditas beras terpantau turun, sementara daging sapi mengalami kenaikan.

Berdasarkan laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras kualitas bawah I tercatat sebesar Rp14.050 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan harga kemarin. Kemudian, harga beras kualitas bawah II turun 1,09% menjadi Rp13.650 per kilogram.

Harga beras kualitas medium I dan II juga terpantau turun masing-masing 1,63% dan 1,32% menjadi Rp15.050 dan Rp15.000 per kilogram. Di sisi lain, harga beras kualitas super I turun 3,3% menjadi Rp16.100 per kilogram, sementara beras kualitas super II dibanderol dengan harga Rp15.650 per kilogram.

Kemudian, harga bawang merah ukuran sedang turun 3,59% ke posisi Rp36.250 per kilogram, sedangkan harga bawang putih ukuran sedang naik tipis di posisi Rp44.850 per kilogram.

Untuk komoditas cabai, PIHPS mencatat harga cenderung turun. Harga cabai merah besar terpantau naik 0,75% ke level Rp60.450 per kilogram. Kemudian, cabai merah keriting turun 13,07% ke level Rp51.900 per kilogram. Harga cabai rawit hijau dan cabai rawit merah masing masing turun menjadi Rp56.000 dan Rp66.700 per kilogram.

Selanjutnya, harga gula pasir lokal turun 0,27% menjadi Rp18.500 per kilogram disusul harga gula pasir premium yang turun 3,57% di harga Rp18.900 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng curah naik 1,34% menjadi Rp18.950 per kilogram dan minyak goreng bermerek 1 dan 2 masing-masing berada di posisi Rp22.700 dan Rp21.250 per kilogram.

Harga pangan sumber protein seperti daging ayam juga turun 7,1% menjadi Rp34.000. Diikuti harga telur ayam yang turun 0,5% menjadi Rp29.800 per kg. Terakhir, harga daging sapi kualitas 1 naik 1,77% menjadi Rp141.000 dan daging sapi kualitas 2 naik 2,62% menjadi Rp133.200 per kg.