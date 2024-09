Harga Pangan Hari Ini 26 September: Beras, Bawang, Cabai Rawit Merah Naik

Harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik, mulai beras, bawang hingga cabai rawit merah per Kamis (26/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik, mulai beras, bawang hingga cabai rawit merah per Kamis (26/9/2024).

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.20 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 2,19 persen atau Rp340 menjadi Rp15.860 per kg.

Begitu pun harga beras medium naik 2,28 persen atau Rp310 menjadi Rp13.900 per kg; begitu pun beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 0,16 persen atau Rp20 menjadi Rp12.590 per kg.

Sama dengan harga komoditas bawang merah naik 4,02 persen atau Rp1.110 menjadi Rp28.730 per kg; lalu bawang putih bonggol juga naik 1,86 persen atau Rp740 menjadi Rp40.490 per kg.

Begitu pun harga komoditas cabai merah keriting naik tipis 0,85 persen atau Rp280 menjadi Rp33.249 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik 5,36 persen atau Rp2.450 menjadi Rp48.200 per kg.

Sedangkan harga daging sapi murni turun 6,46 persen atau Rp8.700 menjadi Rp126.070 per kg; berbeda dengan daging ayam ras naik 7,91 persen atau Rp2.740 menjadi Rp37.380 per kg; begitu pun telur ayam ras naik 4,22 persen atau Rp1.200 menjadi Rp29.640 per kg.

Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) juga terpantau turun 0,09 persen atau Rp10 menjadi Rp10.810 per kg; lalu gula konsumsi naik 2,08 persen atau Rp370 menjadi Rp18.200 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,33 persen atau Rp60 menjadi Rp18.210 per kg; lalu minyak goreng curah juga naik 0,86 persen atau Rp140 menjadi Rp16.480 per kg.

Berikutnya harga tepung terigu curah naik 0,59 persen atau Rp60 menjadi Rp10.250 per kg; lalu tepung terigu non curah juga naik tipis 2,75 persen atau Rp360 menjadi Rp13.470 per kg.

Kemudian harga jagung di tingkat peternak naik hingga 9,68 persen atau Rp580 menjadi Rp6.570 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga naik 1,39 persen atau Rp160 menjadi Rp11.660 per kg.

Berikutnya, harga ikan kembung naik 0,93 persen atau Rp350 menjadi Rp37.810 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 0,35 persen atau Rp110 menjadi Rp31.770 per kg; lalu ikan bandeng terpantau naik hingga 5,42 persen atau Rp1.800 menjadi Rp35.020 per kg.