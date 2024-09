Harga Pangan Hari Ini 25 September 2024: Beras, Bawang Merah dan Daging Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan cenderung naik pada perdagangan Rabu (25/9/2024) seperti beras, cabai, minyak goreng hingga protein hewan.

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rabu (25/9/2024) pukul 11.00, harga beras premium terpantau naik di level Rp15.590 per kilogram.

Selanjutnya harga rata-rata beras medium mengalami kenaikan sebesar 0,15% atau sebesar Rp20 menjadi Rp13.610 per kilogram. Senada harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang terpantau naik 0,16% menjadi Rp12.590 per kilogram.

Selain beras, harga rata-rata pangan pada komoditas bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau naik. Perinciannya, harga rata-rata bawang merah kini menjadi Rp27.610 per kilogram atau naik 1,02%, sedangkan harga bawang putih bonggol juga naik Rp50 menjadi Rp39.830 per kilogram.

Kemudian harga pangan terpantau naik pada komoditas cabai merah keriting dengan rata-rata seharga Rp33.540 per kilogram. Harganya naik 1,08% atau sebesar Rp360. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp46.390 per kilogram, naik 2% atau Rp910.

Berikutnya, ada harga daging sapi murni di pedagang eceran terpantau naik Rp1.180 menjadi Rp135.820 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam ras naik Rp50 atau 0,14% menjadi Rp34.720 per kilogram.

Bapanas juga menyampaikan bahwa rata-rata harga telur ayam ras naik 0,74% menjadi Rp28.610 per kilogram. Harga rata-rata telur ayam ras pada pagi hari ini naik Rp210.

Harga pangan lainnya, seperti gula konsumsi naik 0,11% atau Rp20 menjadi Rp17.850 per kilogram. Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,61% menjadi Rp18.250 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah terpantau turun ke Rp16.310 per liter.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor stagnan di Rp10.820 per kilogram, sedangkan harga jagung pakan di tingkat peternak naik 2,68% menjadi Rp6.130 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah naik 0,30% menjadi Rp10.190 per kilogram. Sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) naik 0,48% atau sebesar Rp60menjadi Rp13.170 per kilogram. Data tersebut juga menunjukkan bahwa harga rata-rata garam halus beryodium turun di level Rp11.420 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani terpantau bergerak beragam, seperti ikan tongkol naik 0,06% menjadi Rp32,130 per kilogram.

Harga rata-rata ikan bandeng juga turun hingga Rp460 atau sebesar 1,38% menjadi Rp32.920 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata ikan kembung secara nasional naik 2,05% atau Rp770 menjadi Rp38.400 per kilogram.