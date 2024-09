Harga Pangan Hari Ini 20 September: Bawang & Cabai Melonjak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merekam mayoritas harga komoditas pangan di tingkat pedagang eceran secara rata-rata nasional meningkat, di antaranya beras, bawang, cabai, produk unggas, dan gula.

Merujuk Panel Harga Pangan Bapanas, Jumat (20/9/2024) pukul 08.46 WIB, harga beras premium dan medium naik sebesar 0,52% dibanding hari sebelumnya, masing-masing menjadi Rp15.610 per kilogram dan Rp13.650 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor terkerek 1,66% menjadi Rp11.040 per kilogram. Berbagai jenis bawang turut mengalami kenaikan harga. Tercatat, harga bawang merah naik signifikan 4,11% menjadi Rp27.880 per kilogram dan bawang putih bonggol naik 1,44% menjadi Rp40.170 per kilogram.

Berbagai jenis cabai di tingkat pedagang eceran tercatat mengalami kenaikan harga dibanding hari sebelumnya. Bapanas merekam harga cabai merah keriting naik signifikan 5,08% menjadi Rp36.200 per kilogram dan cabai rawit merah naik 1,88% menjadi Rp46.070 per kilogram.

Produk unggas seperti daging ayam ras dan telur ayam ras juga terkerek. Harga daging ayam ras naik 0,49% menjadi Rp34.950 per kilogram dan telur ayam ras naik 2,08% menjadi Rp29.020 per kilogram.

Harga gula konsumsi dipatok sebesar Rp17.860 per kilogram atau naik 0,34% dari hari sebelumnya. Minyak goreng kemasan sederhana naik 0,99% menjadi Rp18.290 per liter, jagung di tingkat peternak naik signifikan 3,81% menjadi Rp6.260 per kilogram, dan ikan kembung dibanderol Rp38.970 per kilogram atau naik 3,75% dibanding hari sebelumnya.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan tercatat mengalami penurunan harga. Pagi ini, harga daging sapi murni turun 0,72% menjadi Rp133.900 per kilogram.

Harga tepung terigu curah dan kemasan noncurah masing-masing turun menjadi Rp10.120 per kilogram dan Rp13.040 per kilogram. Harga minyak goreng curah turun 1,65% menjadi Rp16.080 per liter.

Kemudian, berbagai jenis ikan seperti ikan tongkol dan ikan bandeng juga tercatat turun. Harga ikan tongkol pagi ini dipatok menjadi Rp32.010 per kilogram dan ikan bandeng menjadi Rp32.870 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Bapanas merekam, harga garam halus beryodium turun signifikan sebesar 3,04% menjadi Rp11.150 per kilogram. Kemudian, beras SPHP juga tercatat turun tipis sebesar 0,08% menjadi Rp12.560 per kilogram.