Harga Pangan Hari Ini, 21 September 2024: Jagung dan Bawang Merah Naik Paling Tinggi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) merekam perkembangan harga komoditas pangan. Berdasarkan panel harga Bapanas, beberapa komoditas pangan hari ini, Sabtu (21/9/2024) mencatat kenaikan.

Dikutip dari panel harga Bapanas pukul 9.03 WIB, komoditas pangan yang mencatat kenaikan tertinggi adalah jagung untuk peternak yang naik 3,34% menjadi Rp6.180 per kilogram. Kenaikan terbesar kedua adalah bawang merah yang naik 3,11% menjadi Rp27.520 per kilogram.

Sementara itu, harga bawang putih bonggol naik 2,10% menjadi Rp40.340 per kilogram. Kenaikan harga pangan juga tercatat dialami komoditas perikanan yaitu ikan tongkol yang naik 1,47% menjadi Rp32.420 per kilogram dan ikan kembung yang naik 1,20% menjadi Rp37.930 per kilogram.

Komoditas pangan yang naik juga adalah kedelai biji kering impor, naik 0,55% menjadi Rp10.900 per kilogram, beras premium naik 0,13% menjadi Rp15.530 per kilogram, daging ayam ras naik 0,26% menjadi Rp34.680 per kilogram, dan telur ayam ras naik 0,49% menjadi Rp28.530 per kilogram.

Kemudian, harga gula konsumsi juga naik 0,28% menjadi Rp17.850 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,28% menjadi Rp18.140 per liter, dan beras Bulog atau Penugasan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) naik 0,08% menjadi Rp12.580 per kilogram.

Di sisi lain harga beberapa komoditas pangan terpantau turun. Komoditas pangan tersebut adalah beras medium yang turun 0,59% menjadi Rp13.510 per kilogram, cabai merah kriting turun 2,24% menjadi Rp33.660 per kilogram, cabai rawit merah turun 0,86% menjadi Rp44.770 per kilogram.

Komoditas pangan yang hari ini turun harga lainnya adalah tepung terigu curah yang turun 1,67% menjadi Rp10.010 per kilogram, minyak goreng curah turun 0,61% menjadi Rp16.200, ikan bandeng turun 2,03% menjadi Rp32.740 per kilogram, garam halus beryodium turun 1,99% menjadi Rp11.320 per kilogram, dan tepung terigu kemasan non curah turun 0,61% menjadi Rp13.060 per kilogram.