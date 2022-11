Harga Pangan Sepekan: Harga Minyak Goreng Hingga Daging Ayam Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak goreng, kedelai, daging ayam dan bawang merah dalam satu pekan terakhir atau per 7-11 November 2022 terpantau naik, sedangkan harga komoditas pangan lainnya stabil bahkan cenderung turun.

Berdasarkan laporan dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng curah naik tipis Rp100 dari Rp13.800 menjadi Rp13.900 per liter.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga naik Rp100 dari Rp16.000 menjadi Rp16.100 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan premium justru turun dari Rp20.900 menjadi Rp20.800 per liter.

Adapun, harga minyak goreng Minyakita yang kini sudah tersedia di seluruh wilayah Indonesia, harganya stabil sesuai HET, yakni Rp14.000 per liter.

Tren kenaikan harga kedelai impor dalam sepekan masih terjadi, yakni sebesar Rp100 dari Rp14.800 ke Rp14.900 per kilogram (kg). Pemerintah telah mengintervensi dengan menugaskan Perum Bulog melakukan importasi kedelai langsung sebanyak 350.000 ton dan diharapkan harga akan turun pada akhir bulan depan. Subdidi Rp1.000 per kg pada perajin tahu tempe juga terus diberikan.

Sementara itu, harga daging ayam ras naik 0,89 persen atau setara Rp300 menjadi Rp34.000 per kg. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dari Rp35.600 menjadi Rp35.300 per kg.

Meski terpantau naik, harga mayoritas komoditas justru stabil seperti beras premium dan medium masing-masing Rp12.800 per kg dan Rp10.900 per kg. Adapun, harga gula pasir tetap di harga Rp14.300 per kg.

Harga tepung terigu juga stabil di harga Rp13.000 per kg. Harga daging sapi bertengger di Rp136.000 per kg, sedangkan harga telur ayam ras tetap di Rp28.700 per kg pada sepekan terakhir.

Selain itu, harga cabai justru kompak mengalami tren penurunan. Harga cabai merah besar turun Rp700 menjadi Rp35.300 per kg. Kemudian, harga cabai merah keriting mengalami penurunan terdalam sebesar Rp2.600 menjadi Rp33.200 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah turun dari Rp47.600 menjadi Rp46.500 per kg.

Sementara itu, harga bawang putih juga menunjukkan pelandaian dari Rp26.000 menjadi Rp25.900 per kg.

