Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

Presiden Prabowo memerintahakan percepatan operasi pasar dan penindakan tegas produsen beras oplosan demi menstabilkan harga beras.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:55
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan, Jumat (4/8/2023) - BISNIS/Ni Luh Anggela
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan, Jumat (4/8/2023) - BISNIS/Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui percepatan operasi pasar guna menstabilkan harga beras dan menangkal kekhawatiran masyarakat terkait dengan praktik beras oplosan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) awalnya menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan penindakan terhadap kasus beras oplosan yang beredar di pasaran. Hal itu disampaikan kepada Presiden di rapat kabinet paripurna, Rabu (6/8/2025).

Penindakan dilakukan utamanya oleh Bareskrim Polri. "Saya laporkan soal yang ramai sekarang soal beras yang melanggar itu ditindak tegas," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jaarta, Rabu (6/8/2025). 

Kemudian, Zulhas turut menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan praktik beras oplos yang tengah ramai dibicarakan itu. Dia mengungkap bahwa Prabowo telah menyetujui operasi pasar agar dipercepat. Langkah ini juga dilakukan untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

"Kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton," terang pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

Untuk diketahui, Zulhas menjadi salah satu menteri yang melaporkan perkembangan program prioritas Presiden saat rapat kabinet paripurna, Rabu (6/8/2025). 

"Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor sebagai leading, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan, saya persilahkan Sekretaris Kabient untuk mengatur laporan masing-masing," ujarnya kepada kabinetnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 

Kemudian, Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa menteri-menteri yang akan melaporkan kegiatannya pada Sidang Kabinet meliputi Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, dan Menteri ESDM. 

Kemudian, Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Sosial, Menko Pangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Pendidikan Tinggi. 

Sri Mulyani lalu dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya. Dia menyebut akan menyampaikan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Prabowo pada Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan serta RAPBN 2026 di DPR 15 Agustus 2025.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Fitri Sartina Dewi

Topik

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan
Ekonomi
1 menit yang lalu

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?
Manufaktur
7 menit yang lalu

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras
Jasa & Niaga
12 menit yang lalu

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
17 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall
Infrastruktur
21 menit yang lalu

Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean
Jasa & Niaga
29 menit yang lalu

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

