Indeks Keyakinan Konsumen Naik, Momentum Pemulihan Daya Beli?

Keyakinan konsumen Indonesia naik di Juli 2025 dengan IKK 118,1, didorong oleh ekspektasi ekonomi yang positif. Peningkatan terlihat di semua kelompok pengeluaran dan usia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia mencatat keyakinan konsumen terus menunjukan penguatan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2025 yang berada pada level optimistis sebesar 118,1 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 117,8.

Peningkatan keyakinan konsumen pada Juli 2025 ditopang oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat sebesar 129,6 atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 128,9.

Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) Juli 2025 tercatat sebesar 106,6, turun tipis dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 106,7.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Juli 2025 meningkat untuk seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden pengeluaran Rp4,1-5 juta (119,9), diikuti oleh responden pengeluaran >Rp5 juta (119,5).

Adapun berdasarkan kelompok usia, IKK berada di level optimis pada seluruh kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 31-40 tahun (122,3) dan 20-30 tahun (121,7).

Secara spasial, peningkatan IKK terjadi di mayoritas kota, yang tertinggi di Pontianak, Semarang, dan Jakarta. Sementara itu, sejumlah kota mengalami penurunan IKK, terutama di Medan, Makassar, Surabaya, dan Mataram.

Sementara itu, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap terjaga. Hal ini tampak dari IKE Juli 2025 sebesar 106,6, relatif stabil dibandingkan dengan 106,7 pada bulan sebelumnya.

Terjaganya IKE bersumber dari komponen Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat di level optimis masing-masing sebesar 117,8 dan 106,6.