Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ESDM Ungkap Perusahaan Rusia Mulai Lirik Investasi di Sektor Minerba

Perusahaan Rusia tertarik investasi di sektor minerba Indonesia, menyusul pertemuan Prabowo-Putin. Fokus pada eksplorasi nikel, batu bara, dan emas.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 01:12
Share
Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Konstantine Novsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025). Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Konstantine Novsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025). Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ringkasan Berita
  • Perusahaan Rusia menunjukkan minat untuk berinvestasi di sektor mineral dan batu bara Indonesia, dengan fokus pada eksplorasi berbagai mineral seperti nikel, batu bara, dan emas.
  • Minat investasi ini muncul setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebelumnya juga membahas potensi investasi Rusia di sektor minyak dan gas bumi Indonesia.
  • Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif, memungkinkan kerja sama dengan Rusia meskipun negara tersebut dikenai sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ada perusahaan Rusia yang berminat berinvestasi di sektor mineral dan batu bara (minerba) Indonesia.

Dirjen Minerba Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah menerima kunjungan perusahaan Rusia itu di Jakarta, pekan ini. Namun, dia tak merinci nama perusahaan asal Negeri Beruang Merah itu.

Tri hanya mengatakan bahwa perusahaan itu berminat melakukan eksplorasi di sektor minerba Indonesia. Menurutnya, perusahaan itu masih mencari peluang di Indonesia.

"Any mineral. Jadi cuma peluang saja nanya peluang. Nikel OK, batu bara OK, emas OK, kan nanya boleh," ucap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Minat perusahaan Rusia untuk berinvestasi di sektor energi Indonesia telah muncul sejak Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Juni 2025 lalu.

Namun saat itu, Rusia baru berminat untuk berinvestasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) RI. Rusia disebut ingin menjajaki peluang kerja sama untuk mengerjakan proyek eksplorasi dan produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

Baca Juga

Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, para pengusaha Rusia itu bisa saja bekerja sama untuk mengembangkan sumur idle maupun mengelola sumur baru.

Dia menilai Rusia merupakan negara yang memiliki teknologi mumpuni. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Negeri Beruang Merah itu bisa menjadi peluang yang saling menguntungkan.

Bahlil pun lantas menekankan bahwa Indonesia tak hanya menganut azas politik bebas aktif, tetapi juga ekonomi bebas aktif. Artinya, RI bisa bekerja sama dengan negara mana saja, termasuk Rusia.

Bagi Bahlil, hal ini penting. Sebab, Rusia masih menjadi negara yang dikenakan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat (AS). Karena itu, sah-sah saja Indonesia bekerja sama dengan negara yang dijatuhi sanksi oleh AS.

"Sekali lagi, Indonesia menganut asas politik bebas aktif, tapi juga dalam konteks ekonomi menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita tidak terikat pada satu negara manapun, selama itu menguntungkan dan sama-sama menguntungkan," tutur Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025) lalu.

Asal tahu saja, relasi Indonesia-Rusia telah terjalin kuat lewat kolaborasi di sektor energi, mulai dari di migas, batu bara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan (EBT), serta efisiensi energi.  

Salah satunya, rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. Model kolaborasi ini diharapkan pemerintah Indonesia menjadi pijakan bagi proyek-proyek migas masa depan, sekaligus menyuntikkan investasi teknologi tinggi ke dalam industri nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI
Premium
3 jam yang lalu

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Digital Banks Post Strong First-Half Results
Premium
3 jam yang lalu

Digital Banks Post Strong First-Half Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

RI Kejar Cadangan Lithium Lokal di Tengah Rencana Impor dari Australia

RI Kejar Cadangan Lithium Lokal di Tengah Rencana Impor dari Australia

Harga Biodiesel Naik Jadi Rp13.527 per Liter pada Agustus 2025

Harga Biodiesel Naik Jadi Rp13.527 per Liter pada Agustus 2025

ESDM Hormati Proses Hukum Terkait Kasus Batu Bara di Kejati Bengkulu

ESDM Hormati Proses Hukum Terkait Kasus Batu Bara di Kejati Bengkulu

ESDM Ungkap Perusahaan Swasta RI-China Bakal Eksekusi Proyek DME RpRp19,79 Triliun

ESDM Ungkap Perusahaan Swasta RI-China Bakal Eksekusi Proyek DME RpRp19,79 Triliun

ESDM Ubah Lagi Aturan RKAB Minerba, Pengusaha Tambang Minta Dilibatkan

ESDM Ubah Lagi Aturan RKAB Minerba, Pengusaha Tambang Minta Dilibatkan

Perubahan RKAB Minerba Diharapkan Tak Persulit Penambang

Perubahan RKAB Minerba Diharapkan Tak Persulit Penambang

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Upaya Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Trump Siap Temui Putin dan Zelenskiy Pekan Depan

Upaya Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Trump Siap Temui Putin dan Zelenskiy Pekan Depan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mentan Ungkap Prospek Cerah Ekspor Kelapa, Dorong Penghiliran hingga Investasi
Jasa & Niaga
8 menit yang lalu

Mentan Ungkap Prospek Cerah Ekspor Kelapa, Dorong Penghiliran hingga Investasi

ESDM Ungkap Perusahaan Rusia Mulai Lirik Investasi di Sektor Minerba
Energi & Tambang
30 menit yang lalu

ESDM Ungkap Perusahaan Rusia Mulai Lirik Investasi di Sektor Minerba

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard
Ekonomi
1 jam yang lalu

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset
Ekonomi
2 jam yang lalu

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun
Ekonomi
2 jam yang lalu

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

2

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

3

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

4

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

5

RI Lobi AS Agar Produk-Produk Ini Kena Tarif 0%, Apa Saja?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

2

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

3

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

4

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

5

RI Lobi AS Agar Produk-Produk Ini Kena Tarif 0%, Apa Saja?