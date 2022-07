Daftar Harga Pangan Hari Ini: Harga Cabai dan Bawang Merah Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih mengalami kenaikan pada hari ini, Minggu (3/7/2022). Utamanya kenaikan tersebut masih dialami jenis cabai, sedangkan harga minyak goreng mulai mendekati harga eceran tertinggi (HET).

Menurut Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan cabai rawit merah harganya Rp94.000 per kilogram (kg) atau naik 0,97 persen dibanding minggu lalu yaitu Rp93.100 per kg.

Kemudian, harga cabai merah besar Rp70.800 naik 3,22 persen dibanding minggu lalu, cabai merah keriting Rp74.10 per kg atau naik 2,07 persen.

Adapun, harga bawang merah Rp60.400 naik 4 persen, bawang putih Rp27.600 per kg naik 1 persen, dan kedelai impor Rp14.200 per kg naik 0,77 persen.

Selanjutnya, telur ayam ras Rp29.100 atau turun 0,68 persen dari minggu lalu Rp29.300 per kg. Lalu daging ayam ras Rp37.100 turun 0,80 persen atau Rp37.300 dan daging sapi paha belakang Rp135.800 per kg, atau naik Rp135.700 atau 0,07 persen.

Sementara itu, harga rata-rata di pasar tradisional seluruh Indonesia, harga cabai juga terus mengalami lonjakan. Cabai merah besar Rp70.850 per kg atau naik Rp750 (1.07 persen) dibanding kemarin. Kemudian, cabai rawit hijau Rp70.150 per kg, naik 1,3 persen atau Rp900 dibanding kemarin dan cabai merah keriting Rp77.300 per kg, naik 0,78 persen atau Rp600.

Adapun minyak goreng curah Rp17.350 per kg atau turun 0,29 persen dibanding kemarin dan minyak goreng kemasan Rp26.000 per kg atau turun 0,19 persen.

Harga beras masih stabil yaitu Rp11.750 per kg untuk kualitas medium 1 dan Rp13.050 per kg untuk kualitas super I. Selain itu, harga gula pasir juga masih stabil yaitu di Rp14.650 per kg.

