Polri Setop Pemberlakuan One Way di Jalur Mudik Pagi Ini

Korlantas Polri resmi menghentikan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way pada arus mudik Lebaran hari ini, Minggu (30/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghentikan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way pada arus mudik Lebaran hari ini, Minggu (30/3/2025). Penutupan one way dilakukan dari KM 414 GT Kalikangkung sampai dengan KM 442 Bawen.

Informasi tersebut disampaikan Korlantas Polri melalui platform media sosial X (dulunya Twitter) @NTMCLantasPolri.

“Pelaksanaan sistem One Way lokal dihentikan dari KM 414 GT Kalikangkung s.d KM 442 Bawen,” tulis Korlantas, dikutip Minggu (30/3/2025).

Korlantas mengatakan, pelaksanaan one way bersifat situasional sesuai diskresi Kepolisian.

Dalam unggahan tersebut, Korlantas juga mengimbau pengendara agar selalu menjaga jarak aman serta memerhatikan batas kecepatan saat berkendara.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pengendara agar selalu waspada terhadap kondisi jalan dan mengutamakan keselamatan. Bagi pengguna jalan tol, Korlantas juga mengingatkan agar saldo e-toll mencukupi dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho sebelumnya mengatakan, pencabutan one way dilakukan pada pukul 09.00 WIb di KM 70 Tol Cikatama dan akan dilakukan clearance atau pembersihan jalur terlebih dahulu.

“Besok kami jam 09.00 WIB dengan Pak Menteri dari Jasa Marga dan Jasa Raharja, penutupan one way mudik nasional dilakukan di KM 70,” kata Agus, mengutip laman resmi Korlantas Polri, Minggu (30/3/2025).

Pada Sabtu (29/3/2025) Agus menyebut bahwa situasi arus lalu lintas berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu, pihaknya akan memberi kesempatan para pemudik untuk melewati jalur Trans Jawa dengan one way sebelum ditutup.

“Sampai saat ini tidak ada kemacetan, lancar semuanya. tapi masih diberi kesempatan agar malam ini atau sampai besok pagi setelah sahur kita masih kita tunggu masyarakat yang akan menuju ke Trans Jawa,” pungkasnya.