Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

Sri Mulyani mengungkap 670.000 penerima manfaat LPDP, termasuk 24 alumni MIT, 96 Harvard, dan lainnya, dengan dana Rp154,1 triliun untuk pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa sebanyak 670.000 anak-anak Indonesia telah menerima manfaat dari Dana Abadi Pendidikan, yang kini senilai Rp154,1 triliun.

Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebanyak 92.000 orang menerima manfaat dalam bentuk beasiswa gelar, 55.586 alumni dan 578.000 penerima beasiswa non-degree.

Beberapa di antaranya bersekolah di sejumlah universitas terbaik dunia mulai dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University hingga University of Oxford.

"What about the top university? Di dunia, 3.363 orang. 24 alumni LPDP dari MIT. Saya yakin di sini ada enggak? 63 alumni dari University of Oxford. 96 alumni dari Harvard University," terangnya saat memberikan sambutan di acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Tidak hanya itu, lanjut Bendahara Negara, terdapat 72 orang penerima LPDP adalah alumni Cambridge University, 20 alumni Stanford, 78 dari Berkeley, serta 308 dari Imperial College London.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lalu mengatakan bahwa ke depan Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto akan menentukan sekolah mana yang akan menjadi tujuan dari penerima beasiswa LPDP.

Tidak hanya universitas, namun juga bidang studi yang akan ditempuh oleh para calon penerima beasiswa.

"Saya rasa itu adalah policy dari setiap pemangku kepentingan. Kami yang mengelola dananya supaya bisa sesuai dengan kepentingan dari masing-masing sektor. Untuk STEM, beasiswa mencapai 58.597 mahasiswa," terangnya.