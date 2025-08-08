Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

Sri Mulyani mengungkap 670.000 penerima manfaat LPDP, termasuk 24 alumni MIT, 96 Harvard, dan lainnya, dengan dana Rp154,1 triliun untuk pendidikan.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 00:06
Share
Ilustrasi Beasiswa LPDP. Dok Kemenkeu RI
Ilustrasi Beasiswa LPDP. Dok Kemenkeu RI
Ringkasan Berita
  • Sebanyak 670.000 anak Indonesia telah menerima manfaat dari Dana Abadi Pendidikan senilai Rp154,1 triliun yang dikelola oleh LPDP.
  • Dari penerima beasiswa LPDP, 24 alumni berasal dari MIT, 96 dari Harvard, dan 63 dari University of Oxford.
  • Ke depan, Menteri Pendidikan Tinggi akan menentukan universitas dan bidang studi bagi penerima beasiswa LPDP, dengan fokus pada bidang STEM yang telah mencapai 58.597 mahasiswa.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa sebanyak 670.000 anak-anak Indonesia telah menerima manfaat dari Dana Abadi Pendidikan, yang kini senilai Rp154,1 triliun. 

Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebanyak 92.000 orang menerima manfaat dalam bentuk beasiswa gelar, 55.586 alumni dan 578.000 penerima beasiswa non-degree. 

Beberapa di antaranya bersekolah di sejumlah universitas terbaik dunia mulai dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University hingga University of Oxford. 

"What about the top university? Di dunia, 3.363 orang. 24 alumni LPDP dari MIT. Saya yakin di sini ada enggak? 63 alumni dari University of Oxford. 96 alumni dari Harvard University," terangnya saat memberikan sambutan di acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Tidak hanya itu, lanjut Bendahara Negara, terdapat 72 orang penerima LPDP adalah alumni Cambridge University, 20 alumni Stanford, 78 dari Berkeley, serta 308 dari Imperial College London. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lalu mengatakan bahwa ke depan Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto akan menentukan sekolah mana yang akan menjadi tujuan dari penerima beasiswa LPDP. 

Baca Juga

Tidak hanya universitas, namun juga bidang studi yang akan ditempuh oleh para calon penerima beasiswa. 

"Saya rasa itu adalah policy dari setiap pemangku kepentingan. Kami yang mengelola dananya supaya bisa sesuai dengan kepentingan dari masing-masing sektor. Untuk STEM, beasiswa mencapai 58.597 mahasiswa," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI
Premium
2 jam yang lalu

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Digital Banks Post Strong First-Half Results
Premium
2 jam yang lalu

Digital Banks Post Strong First-Half Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

Menkeu Sri Jawab Kritik Belanja APBN untuk Pendidikan, Tak Harus Habis!

Menkeu Sri Jawab Kritik Belanja APBN untuk Pendidikan, Tak Harus Habis!

Simak Daftar Beasiswa ke Luar Negeri Juli 2025

Simak Daftar Beasiswa ke Luar Negeri Juli 2025

Harvard Bisa Terima Mahasiswa Asing Lagi! Menang Dua Kali Gugatan di AS

Harvard Bisa Terima Mahasiswa Asing Lagi! Menang Dua Kali Gugatan di AS

Beasiswa S2 dan S3 Dalam Negeri Kemenag, Kuota Terbatas Pelamar Capai 4.455 Orang

Beasiswa S2 dan S3 Dalam Negeri Kemenag, Kuota Terbatas Pelamar Capai 4.455 Orang

Syarat Daftar Beasiswa Unggulan 2025 dan Cara Daftarnya

Syarat Daftar Beasiswa Unggulan 2025 dan Cara Daftarnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard
Ekonomi
33 menit yang lalu

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset
Ekonomi
58 menit yang lalu

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun
Ekonomi
1 jam yang lalu

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

RI Kejar Cadangan Lithium Lokal di Tengah Rencana Impor dari Australia
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

RI Kejar Cadangan Lithium Lokal di Tengah Rencana Impor dari Australia

Viral Beras Oplosan, Konsumen Kini Lebih Pilih Belanja di Pasar Tradisional
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Viral Beras Oplosan, Konsumen Kini Lebih Pilih Belanja di Pasar Tradisional

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

2

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

3

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

4

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk

5

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

2

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

3

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

4

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk

5

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset