Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun

Sri Mulyani menyatakan Dana Abadi Pendidikan bisa naik dari Rp154,1 triliun menjadi Rp175 triliun tahun ini, mendukung pendidikan dan penelitian.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 23:00
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Ringkasan Berita
  • Sri Mulyani menyatakan Dana Abadi Pendidikan saat ini mencapai Rp154,1 triliun dan berpotensi meningkat menjadi Rp175 triliun jika ditambah tahun ini.
  • Dana Abadi Pendidikan dimulai pada 2009 dengan tujuan memastikan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tetap 20% sesuai konstitusi.
  • Motivasi lain pembentukan dana ini adalah untuk mendukung pendidikan tinggi bagi warga Indonesia di universitas-universitas terbaik dunia.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Dana Abadi Pendidikan saat ini mencapai Rp154,1 triliun. Besaran dana itu berpeluang meningkat apabila jadi ditambah tahun ini. 

Sri Mulyani menceritakan bahwa Dana Abadi Pendidikan yang sudah mencapai Rp154,1 triliun itu dimulai pada 2009, dengan nilai simpanan awal Rp1 triliun. Saat itu, Ani, sapaannya, menjabat Menteri Keuangan di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Menurutnya, motivasi untuk menciptakan Dana Abadi Pendidikan saat itu adalah untuk memastikan anggaran untuk pendidikan di dalam APBN tetap dialokasikan 20% sebagaimana konstitusi. 

"Jadi kalau tidak terbelanjakan, dia harus menjadi dana abadi. Karena waktu kita semuanya belanjakan banyak juga sekolah-sekolah yang tidak mampu untuk menggunakan," ujarnya pada saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025). 

Sri Mulyani lalu mengungkap bahwa menjalankan amanat konstitusi bukan satu-satunya motivasi yang dimiliki olehnya dalam membuat Dana Abadi Pendidikan. Hal lain yang memotivasinya adalah banyak orang Indonesia saat itu yang belum mampu bersekolah di universitas-universitas terbaik dunia. 

"Sesama Menteri Keuangan waktu itu saya even di lingkungan Asean, Malaysia, Singapura, mereka selalu bilang, 'Oh I have my staff, sudah belajar di Harvard, Columbia, di Stanford, di London School of Economics.' Mereka bilang, anak buah saya enggak ada yang belajar di situ. Dan kita merasa suddenly we realize kita harus checking out. Sehingga muncullah keinginan untuk bisa mengirim orang Indonesia," tuturnya. 

Baca Juga

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lalu mengatakan, kini Dana Abadi Pendidikan sejak 2009 sampai dengan sekarang sudah mencapai Rp154,1 triliun. Nilai itu berpeluang naik apabila anggarannya ditambah dengan besaran yang sama setiap tahunnya. 

"Kalau tahun ini ditambah dengan another Rp20 triliun akan menjadi Rp175 triliun, next year juga akan menambahkan lagi," terangnya. 

Bendahara Negara lalu memaparkan bahwa Dana Abadi Pendidikan senilai Rp154,1 triliun saat ini meliputi dana untuk pendidikan Rp126,12 triliun, dana abadi penelitian Rp12,99 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp10 triliun dan dana abadi kebudayaan Rp5 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI
Premium
1 jam yang lalu

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Digital Banks Post Strong First-Half Results
Premium
2 jam yang lalu

Digital Banks Post Strong First-Half Results

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

S&P Sebut Harvard Aman dari 'Ancaman' Trump karena Kantongi Peringkat Kredit AAA

S&P Sebut Harvard Aman dari 'Ancaman' Trump karena Kantongi Peringkat Kredit AAA

Trump Bakal Cabut Pengecualian Pajak kepada Harvard University

Trump Bakal Cabut Pengecualian Pajak kepada Harvard University

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

Realisasi Pendapatan Negara di Jatim 41,90% dari Target pada Semester I/2025

Realisasi Pendapatan Negara di Jatim 41,90% dari Target pada Semester I/2025

OPINI: Menyongsong Era Pengawasan Sektor Keuangan Berbasis AI

OPINI: Menyongsong Era Pengawasan Sektor Keuangan Berbasis AI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard
Ekonomi
2 menit yang lalu

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset
Ekonomi
27 menit yang lalu

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun
Ekonomi
1 jam yang lalu

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

RI Kejar Cadangan Lithium Lokal di Tengah Rencana Impor dari Australia
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

RI Kejar Cadangan Lithium Lokal di Tengah Rencana Impor dari Australia

Viral Beras Oplosan, Konsumen Kini Lebih Pilih Belanja di Pasar Tradisional
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Viral Beras Oplosan, Konsumen Kini Lebih Pilih Belanja di Pasar Tradisional

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

2

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

2

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

3

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

4

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

5

Akumindo: Kalau UMKM Kolaps, Ekonomi Bisa Ambruk