Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global

Sri Mulyani menegaskan pentingnya Indonesia menjadi pelaku aktif dalam dinamika geopolitik dan ekonomi global, bukan sekadar ajang persaingan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 16:14
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum menghadiri rapat terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tiba di ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). / Bisnis-Akbar Evandio
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum menghadiri rapat terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tiba di ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). / Bisnis-Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya posisi Indonesia untuk menjadi pelaku, bukan sekadar menyimak ajang pertarungan pengaruh global dalam dinamika geopolitik dan ekonomi dunia yang semakin kompetitif.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesa, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

“Dari sisi geografi, demografi, lokasi, dan juga size dari ekonominya, kita pasti akan menjadi salah satu negara yang menjadi pelaku atau menjadi ajang dari persaingan itu. Pilihan ada di kita,” kata Sri Mulyani.

Menurutnya, jika Indonesia hanya menjadi ajang, maka negeri ini sekadar menjadi medan pertempuran dari berbagai pengaruh dunia. Namun, jika ingin menjadi pelaku, maka kesiapan bangsa harus dibangun secara serius termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM), institusi, dan pendanaan.

“Yang di ruangan ini adalah the elite intellectual yang punya tanggung jawab besar terhadap posisi Indonesia agar tidak hanya sebagai ajang, tapi juga menjadi pelaku,” tegasnya.

Sri Mulyani menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kunci untuk mencapai cita-cita nasional. Namun, APBN yang efektif hanya dapat terwujud melalui kesepakatan dan kolaborasi lintas sektor.

Baca Juga

“APBN adalah instrumen yang sangat penting … tetapi untuk bisa APBN berperan penting, butuh kesepakatan dan kerjasama yang luar biasa,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kemajuan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan penambahan tenaga kerja (labor) dan modal (capital), tetapi harus didorong oleh sains dan teknologi sebagai pendorong utama produktivitas.

“Negara-negara maju pasti investasi sangat besar di bidang science, technology, research dan pendidikan,” tandas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
2 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
2 jam yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

Prabowo Puji Airlangga dan Sri Mulyani Berkat Nego Tarif Trump Jadi 19%

Prabowo Puji Airlangga dan Sri Mulyani Berkat Nego Tarif Trump Jadi 19%

RI Mulai Waswas Imbas Tarif Trump ke Ekspor Semester II/2025

RI Mulai Waswas Imbas Tarif Trump ke Ekspor Semester II/2025

Airlangga Buka-bukaan Strategi Genjot Ekonomi di Semester II/2025

Airlangga Buka-bukaan Strategi Genjot Ekonomi di Semester II/2025

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY

Ekonomi Kaltim Melambat pada Kuartal II/2025, Tumbuh 4,69% YoY

Penyebab Cadangan Devisa Juli 2025 Turun: Dipakai Bayar Utang Luar Negeri

Penyebab Cadangan Devisa Juli 2025 Turun: Dipakai Bayar Utang Luar Negeri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara
Manufaktur
51 detik yang lalu

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan
Properti
8 menit yang lalu

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global
Ekonomi
9 menit yang lalu

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
23 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Istana Soal Data Pertumbuhan Ekonomi: Kalau Turun Dipercaya, Naik Tidak
Ekonomi
16 menit yang lalu

Istana Soal Data Pertumbuhan Ekonomi: Kalau Turun Dipercaya, Naik Tidak

Mendag: RI-Peru Bakal Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA 11 Agustus
Jasa & Niaga
19 menit yang lalu

Mendag: RI-Peru Bakal Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA 11 Agustus

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

3

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

4

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

5

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemulihan Ekosistem Danau Ranu Pani
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

3

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

4

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

5

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL