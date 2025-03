Puncak Mudik Lebaran, Polisi Terapkan One Way di GT Kalikangkung-Bawen

Polisi memberlakukan jalur satu arah atau one way dari GT Kalikangkung hingga pintu ke luar Tol Bawen.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian kembali memberlakukan jalur satu arah atau one way mulai dari gerbang Tol Kalikangkung Semarang hingga pintu ke luar Tol Bawen, Kabupaten Semarang, menyusul kepadatan di ruas tol dalam Kota Semarang, Sabtu (29/3/2025).

"Mulai pukul 13.25 WIB kembali diberlakukan one way dari Kalikangkung hingga Bawen," kata Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo dilansir dari Antara, Sabtu (29/3/2025).

Sebelumnya, kata dia, pemberlakuan jalur satu arah dari Kalikangkung hingga Salatiga sempat dihentikan pada Sabtu pagi mengingat arus sudah kembali normal.

Dia juga mengimbau kepada pengguna jalan tol Trans Jawa untuk mengantisipasi perjalanan menyusul pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut.

Sementara itu, arus kendaraan yang melintas di gerbang Tol Kalikangkung Semarang tercatat masih cukup padat.

Kepala Pos Terpadu Gerbang Tol Kalikangkung AKP Sujid Riyanto mengatakan, sejak pukul 06.00 hingga 13.00 WIB tercatat lebih dari 20 ribu kendaraan dari arah barat melintas ke luar gerbang tol tersebut.

Rata-rata kendaraan yang melintas di gerbang Kalikangkung mencapai lebih dari 2.000 kendaraan per jam.

Bahkan pada pukul 09.00 hingga 12.00 WIB arus kendaraan yang melintas mencapai lebih dari 3.000 kendaraan per jam.