Perang Dagang Makin Panas, Trump Siapkan Tarif Impor Balasan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan segera mengkaji penerapan tarif timbal balik atau balasan terhadap banyak mitra dagang.

Langkah ini meningkatkan upaya Trump yang lebih luas melawan sistem global yang dikeluhkannya merugikan Amerika Serikat (AS).

Melansir Bloomberg pada Jumat (14/2/2025) Trump menandatangani peraturan yang mengarahkan Perwakilan Dagang dan Menteri Perdagangan AS untuk mengusulkan tarif baru untuk masing-masing negara.

Langkah tersebut merupakan upaya untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan—sebuah proses besar yang dapat memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk diselesaikan.

Howard Lutnick, calon Trump untuk memimpin Departemen Perdagangan, mengatakan kepada wartawan bahwa semua penelitian harus selesai pada 1 April 2025 dan Trump dapat mengambil tindakan segera setelahnya.

Dalam salinan memo yang didistribusikan oleh Gedung Putih, pajak impor baru akan disesuaikan untuk masing-masing negara. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi tidak hanya pungutan mereka terhadap barang-barang AS, tetapi juga hambatan non-tarif yang diberlakukan oleh negara-negara tersebut dalam bentuk subsidi yang tidak adil, peraturan, pajak pertambahan nilai, nilai tukar, lemahnya perlindungan kekayaan intelektual, dan faktor-faktor lain yang membatasi perdagangan AS.

"Saya telah memutuskan, demi keadilan, bahwa saya akan mengenakan tarif timbal balik, artinya negara mana pun yang mengenakan tarif kepada Amerika Serikat. Dalam hampir semua kasus, mereka membebankan biaya yang jauh lebih besar kepada kita daripada yang kita kenakan, tetapi masa-masa itu sudah berakhir," kata Trump di Ruang Oval.

Trump mengatakan bahwa dia akan memberlakukan pajak impor pada mobil, semikonduktor, dan obat-obatan melebihi tarif timbal balik di kemudian hari.

Trump mengutip hambatan di Uni Eropa, termasuk PPN, sebagai contoh tindakan yang ingin ditanggapi oleh AS. Trump juga menyebut Jepang dan Korea Selatan sebagai negara-negara yang dia yakini mengambil keuntungan dari AS, dan dengan demikian dapat menjadi sasaran serangan terbarunya, menurut seorang pejabat Gedung Putih yang memberi pengarahan kepada wartawan sebelum pengumuman tersebut.

Tarif timbal balik merupakan tindakan Trump yang paling luas untuk mengatasi defisit perdagangan AS dan perlakuan tidak adil terhadap ekspor AS di seluruh dunia. Trump telah mengenakan tarif 10% pada barang-barang China dan berencana mengenakan tarif 25% pada semua impor baja dan aluminium AS bulan depan.

Namun, keputusan presiden untuk tidak segera menerapkan tarif dapat dilihat sebagai upaya pembuka untuk negosiasi—mengikuti strategi yang sama yang telah ia gunakan untuk mendapatkan konsesi dari Meksiko, Kanada, dan Kolombia—dan bukan sebagai tanda bahwa ia berkomitmen untuk menindaklanjutinya.

Presiden berharap dapat melakukan diskusi dengan negara-negara lain mengenai bagaimana kebijakan yang ada telah menciptakan lingkungan perdagangan yang tidak seimbang, kata pejabat tersebut.

Dia menyebut, Trump dengan senang hati akan menurunkan tarif jika negara-negara tersebut ingin mengurangi pungutan mereka atau menghilangkan hambatan perdagangan lainnya.

"Ini adalah jalan dua arah," kata Lutnick setelah Trump menandatangani arahan tersebut.

Namun Trump mengatakan dia tidak memperkirakan akan mengeluarkan pengecualian atau keringanan. Dia mengatakan bahwa meskipun Apple Inc. memberikan keringanan terhadap tarif yang dikenakannya pada China pada masa jabatan pertamanya untuk bersaing dengan Samsung Electronics Co. Ltd., paket tarif ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia.

Apa pun yang terjadi, sikap Trump yang terlalu cerdik telah menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian global, sehingga dunia usaha dan konsumen menunggu untuk melihat bagaimana Trump akan mengambil keputusan yang dapat mengganggu hubungan perdagangan AS dengan negara-negara lain di dunia.

Tarif timbal balik diperkirakan akan berdampak besar di negara-negara kurang berkembang di mana rata-rata bea masuk atas produk-produk AS lebih tinggi.

Hal ini berbeda dengan pungutan universal terhadap semua impor, seperti yang diusulkan Trump pada kampanye presiden 2024. Pejabat itu mengatakan Trump dapat kembali menerapkan strategi tarif global di kemudian hari.

Trump mengumumkan langkahnya hanya beberapa jam sebelum dia ditetapkan menjadi tuan rumah bagi Perdana Menteri India Narendra Modi, yang negaranya akan lebih terkena dampak tarif timbal balik dibandingkan banyak mitra dagang utama lainnya.

Trump kerap mengkritik hambatan tarif yang tinggi di India. Dia juga telah berulang kali menargetkan PPN 15% dari Uni Eropa. Jepang juga memiliki PPN, yang dikenal sebagai pajak konsumsi.





Kebijakan yang Luas

Luasnya rencana tarif yang diimpikan Trump sungguh menakjubkan, sehingga memicu upaya logistik besar-besaran untuk perdagangan dan USTR. Tindakan Trump membuka peluang untuk mengembangkan analisis dan perhitungan bagi hampir 200 negara lain, yang masing-masing negara memiliki jadwal tarifnya sendiri yang berisi ribuan kode tarif. Hal ini juga ditambah dengan tantangan dalam menentukan nilai peraturan, kebijakan fiskal, dan subsidi negara lain.

"Kompleksitas dalam merancang sistem tarif yang sepenuhnya timbal balik dengan semua negara lain dan mencakup semua produk akan sangat besar," kata Tim Brightbill, pengacara perdagangan di Wiley Rein LLP.

Sistem tarif timbal balik akan menandai perubahan besar dalam cara AS melakukan pendekatan perdagangan, dan akan mengikis salah satu prinsip dasar sistem perdagangan global yang dibentuk AS setelah Perang Dunia Kedua.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, AS telah lama menjadikan akses terhadap pasarnya sebagai insentif dan memandang keterbukaan sebagai keuntungan ekonomi. Mereka juga menganjurkan pendekatan negara yang paling disukai atau most favoured nation terhadap tarif yang telah menjadi pedoman aturan perdagangan global sejak tahun 1940-an.

Prinsip ini menyatakan bahwa semua negara harus memperlakukan mitra dagangnya secara setara dan memberi mereka akses yang sama seperti negara yang paling mereka sukai, kecuali jika perjanjian perdagangan bebas khusus telah ditandatangani.

Trump menyalahkan defisit perdagangan bilateral AS akibat praktik perdagangan yang tidak adil, kesepakatan buruk yang dinegosiasikan oleh para pendahulunya, atau kombinasi keduanya. Dia sangat kritis terhadap UE dan apa yang dia lihat sebagai perlakuan tidak adil terhadap produk-produk buatan Amerika, terutama mobil dan komoditas pertanian.