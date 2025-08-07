Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekspor Pakaian RI ke AS Naik 10,18%, Bagaimana Nasib Usai Tarif Trump Berlaku?

Ekspor pakaian Indonesia ke AS dikhawatirkan menurun usai berlakunya tarif Trump 19%.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:01
Share
Karyawan beraktivitas di salah satu pabrik di Jawa Barat. Bisnis/Bisnis
Karyawan beraktivitas di salah satu pabrik di Jawa Barat. Bisnis/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor produk pakaian jadi dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan signifikan hingga 10,18% (year-on-year/yoy) sebelum tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump berlaku sebesar 19%. 

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor produk pakaian dan aksesoris serta rajutan (HS 61-61) ke Amerika Serikat meningkat 10,18% (year-on-year/yoy) pada semester I/2025 senilai US$2,34 miliar dengan volume 104,2 juta kg. 

Nilai ekspor produk tersebut lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama sebelumnya senilai US$2,12 miliar dengan volume 87 juta kg dan meningkat dari semester I/2023 sebesar US$2,09 miliar dengan volume 80,7 juta kg. 

Adapun, total ekspor Indonesia ke AS sepanjang semester I/2025 senilai US$14,79 miliar. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari AS sebesar US$4,87 miliar. Artinya, Indonesia mencatatkan surplus US$9,92 miliar. 

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pihaknya cukup lega dengan penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. 

Namun, tambahan tarif bea masuk ke AS itu tetap dinilai tinggi dan dapat berpotensi menurunkan ekspor tekstil Indonesia. 

Baca Juga

“Dengan adanya tambahan tarif ini, importasi AS kemungkinan besar akan turun drastis sehingga pangsa pasar produk impor juga turun dan ini akan berimbas pada penurunan ekspor kita,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (7/8/2025). 

Meskipun demikian, dengan tarif China (30%) dan India (25%) yang masih lebih tinggi dari Indonesia, maka ada porsi sisa impor AS yang ditinggalkan China dan India. 

“Ekspor kita bisa stabil atau bahkan bisa naik jika bisa mengisi pangsa pasar yang ditinggalkan China dan India,” jelas Redma. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan ekspor pada semester I/2025 disebabkan oleh adanya front loading ekspor ke Amerika Serikat oleh para pelaku usaha. 

Menurut Bendahara negara itu, kondisi tersebut mengingat pemberlakuan tarif baru akan dimulai pada 7 Agustus 2025 mendatang. 

"Jadi banyak pesanan ekspor sebelum kenaikan tarif itu dilakukan, bahkan sesudah terjadi pengumuman tersebut," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

Ke depannya, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mencermati secara hati-hati dampak keputusan Trump yang menetapkan tarif impor 19% untuk Indonesia. Tarif tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pungutan yang diumumkan Trump pada April lalu sebesar 32%.

"Kita harapkan momentum akan terjaga di kuartal tiga dan empat," jelas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
2 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
2 jam yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sejarah Hari Kebaya Nasional, Modernisasi dan Warisan Budaya Indonesia

Sejarah Hari Kebaya Nasional, Modernisasi dan Warisan Budaya Indonesia

5 Cara Tak Terduga Membersihkan Rumah dengan Es Batu

5 Cara Tak Terduga Membersihkan Rumah dengan Es Batu

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

IEU-CEPA: Produk Tekstil hingga Sawit RI Bebas Tarif ke Eropa

IEU-CEPA: Produk Tekstil hingga Sawit RI Bebas Tarif ke Eropa

Manufaktur Kontraksi 4 Bulan, Pengusaha Tekstil Desak Mafia Kuota Impor Diberantas

Manufaktur Kontraksi 4 Bulan, Pengusaha Tekstil Desak Mafia Kuota Impor Diberantas

Asosiasi: Investasi Baru Pabrik Tekstil Belum Mampu Bangkitkan Industri

Asosiasi: Investasi Baru Pabrik Tekstil Belum Mampu Bangkitkan Industri

Dihantam Tarif Impor AS 19%, Eksportir Udang RI Mulai Beralih ke Pasar China

Dihantam Tarif Impor AS 19%, Eksportir Udang RI Mulai Beralih ke Pasar China

RI Lobi AS Agar Produk-Produk Ini Kena Tarif 0%, Apa Saja?

RI Lobi AS Agar Produk-Produk Ini Kena Tarif 0%, Apa Saja?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan
Properti
5 menit yang lalu

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global
Ekonomi
7 menit yang lalu

Sri Mulyani: Indonesia Harus Jadi Pelaku, Bukan sekadar Simak Ajang Pertarungan Pengaruh Global

Istana Soal Data Pertumbuhan Ekonomi: Kalau Turun Dipercaya, Naik Tidak
Ekonomi
13 menit yang lalu

Istana Soal Data Pertumbuhan Ekonomi: Kalau Turun Dipercaya, Naik Tidak

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
23 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Mendag: RI-Peru Bakal Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA 11 Agustus
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Mendag: RI-Peru Bakal Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA 11 Agustus

Harga Beras Mahal, Mentan: Operasi Pasar Digelar hingga Akhir 2025
Jasa & Niaga
30 menit yang lalu

Harga Beras Mahal, Mentan: Operasi Pasar Digelar hingga Akhir 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

3

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

4

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

5

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemulihan Ekosistem Danau Ranu Pani
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

3

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

4

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

5

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL