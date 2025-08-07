Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan UMKM penting bagi ekonomi RI karena kontribusi besar, daya tahan kuat, dan peran perempuan sebagai pelaku utama.

Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan alasan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu menjadi pilar penting dari perekonomian Indonesia.

Menurut Perry, alasan pertama adalah kontribusi UMKM ke perekonomian sangat besar. Saat ini ada sebanyak 65 juta UMKM yang ada di Indonesia.

"65 juta UMKM bergerak mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Kalau terus kita naikkan berarti ekonomi kita semakin maju. 65 juta UMKM," ujarnya dikutip dari YouTube Bank Indonesia (BI), Kamis (7/8/2025).

Alasan kedua yakni daya tahan UMKM yang dinilainya masih kuat di tengah gejolak perekonomian global. Kendati mendapat tantangan di level global, Perry menilai UMKM akan tetap berjalan.

Alasan ketiga yakni sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan, yang juga merupakan tulang punggung keluarga. Bahkan, tidak hanya menghidupi keluarga, mereka juga membiayai pendidikan anak-anaknya.

"Saya yakin banyak di antara pimpinan di sini adalah dibiayai dari UMKM, termasuk Gubernur BI. Bisa jadi Gubernur BI karena dibiayai dari ekonomi kerakyatan," terang Perry.

Gubernur BI ke-16 itu menyampaikan bahwa UMKM bukan hanya soal pengembangannya, melainkan juga sebagai faktor untuk pertumbuhan ekonomi. Terutama untuk generasi di masa depan.

Adapun acara tersebut juga dihadiri oleh istri dari Wakil Presiden RI, Selvi Gibran Rakabuming, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Hasya serta sejumlah anggota DPR Komisi XI termasuk Ketua Komisi XI Misbakhun.