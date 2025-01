Harga Pangan Hari Ini 31 Januari: Minyak Goreng Naik, Cabai Tembus Rp60.000 per kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas harga pangan di pasar tradisional secara rata-rata nasional tidak mengalami perubahan harga pada akhir Januari 2025. Kendati begitu, harga cabai merah besar, cabai merah keriting, daging sapi kualitas 1, gula pasir lokal, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 tercatat mengalami kenaikan.

Merujuk data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Jumat (31/1/2025) pukul 08.54 WIB, harga berbagai jenis cabai di seluruh pasar tradisional pagi ini secara rata-rata meningkat.

Harga cabai merah besar pagi ini dipatok Rp59.600 per kilogram (kg) atau meningkat 3,11% dibanding hari sebelumnya. Harga cabai merah keriting naik 1,77% menjadi Rp60.250 per kg.

Kemudian, harga daging sapi kualitas 1 tercatat naik tipis, sebesar 0,04% ke level Rp138.650 per kg. Harga gula pasir lokal naik 0,27% menjadi Rp18.450 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,24% menjadi Rp20.800 per kg.

PIHPS juga mencatat adanya penurunan harga komoditas pangan di pasar tradisional. Tercatat harga bawang merah ukuran sedang turun signifikan 2,39% menjadi Rp38.850 per kg.

Berbagai jenis cabai seperti cabai rawit hijau dan cabai rawit merah juga turun harga. Pagi ini, harga cabai rawit hijau berada di level Rp60.500 per kg atau turun 0,08% dibanding hari sebelumnya.

Harga cabai rawit merah turun signifikan sebesar 3,86% dibanding hari sebelumnya. Dengan demikian, harga komoditas ini secara rata-rata dipatok Rp68.550 per kg.

Selain cabai, daging ayam ras segar, daging sapi kualitas 2, dan telur ayam ras segar juga mengalami penurunan harga.

PIHPS melaporkan, harga daging ayam ras segar di pasar tradisional turun sebesar 2,6% menjadi Rp37.450 per kg, daging sapi kualitas 2 turun 0,27% menjadi Rp130.000 per kg, dan telur ayam ras segar turun 0,66% menjadi Rp30.050 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan tercatat tidak mengalami perubahan harga. Tercatat, harga bawang putih ukuran sedang masih berada di level Rp44.650 per kg.

Harga beras secara rata-rata nasional juga tidak mengalami perubahan harga. Secara terperinci, harga beras kualitas bawah I masih dipatok sebesar Rp14.000 per kg, beras kualitas bawah II Rp13.800 per kg, dan beras kualitas medium I Rp15.300 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium II tetap di level Rp15.200 per kg, beras kualitas super I Rp16.650 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.200 per kg.

Selanjutnya, harga gula pasir kualitas premium tetap di angka Rp19.600 per kg, minyak goreng curah Rp18.750 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerk 1 Rp21.850 per kg.