Jurus Sumba Barat Daya Pacu Produksi Jagung

Pemerintah Sumba Barat Daya dan Corn Edu Center (CEC) meningkatkan produksi jagung melalui pelatihan dan teknologi, meningkatkan produktivitas hingga 8 ton/Ha.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 05:10
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama CEC dan petani meningkatkan produksi jagung hingga 8 ton per Ha.
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama Corn Edu Center (CEC) dan petani berupaya meningkatkan produksi jagung di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Yohanes Frin Tuka mengatakan Yohanes Frin Tuka menyampaikan melalui pelatihan bersama CEC, kualitas produksi jagung yang dihasilkan petani sudah sangat baik sehingga mampu diterima oleh industri pabrik pakan yang mayoritas berada di Pulau Jawa.

“Kami akan terus mendukung dan memperkuat sektor hulu dan hilir agar keluarga petani semakin sejahtera dan produksi terus meningkat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).

Melalui program Corn Edu Center (CEC), pihaknya membuat demoplot percontohan bagi petani sebagai wadah edukasi teknis budidaya sesuai rekomendasi Good Agricultural Practices (GAP). Di lahan percontohan seluas 0,75 hektare (Ha) di desa Hohawungo di Kabupaten Sumba Barat Daya, produktivitas mencapai 8 ton per Ha dengan kadar air 14%.

“Angka ini jauh di atas rata-rata produktivitas jagung di wilayah ini yang hanya 4–5 ton per Ha,” imbuhnya.

CEC Sumba Barat Daya kembali menggelar rangkaian kegiatan edukasi bagi petani jagung. Kegiatan dimulai dengan Workshop Pelatihan Penggunaan Mesin Pipil Jagung diikuti oleh 14 petani terpilih.

Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada petani mengenai cara pengoperasian mesin pipil jagung secara efektif dan efisien untuk mendukung kualitas dan kuantitas produksi budidaya. Workshop ini juga dihadiri oleh 2 orang instruktur dari Politeknik Cristo Re Maumere untuk kunjungan lapangan potensi pengembangan program studi pertanian di lahan kering.

Sebagai lanjutan, pada 22–23 Agustus 2025 digelar kegiatan Farmers Field Day (FFD) di Desa Hohawungo dan Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara. Acara ini menghadirkan sekitar 200 peserta yang terdiri dari petani binaan CEC, perangkat desa, serta tamu undangan antara lain Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alphawan Rangga Kaka, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya Yohanes Frin Tuka, dan Camat Kodi Utara Ignatius Dodot.

Puncak acara FFD ditandai dengan seremonial penyerahan bantuan peralatan pertanian kepada petani berupa 3 unit mesin pipil jagung roda 4 dan 3 unit alat ukur kadar air dari PT Sumber Energi Pangan. Mesin pipil jagung masing-masing berasal dari PT Sumber Energi Pangan 1 unit, Cargill 2 unit, dan Save The Children 1 unit.

Sustainability Dev. Departement PT Sumber Energi Pangan Wahyu Putra Maheswara menyampaikan kehadiran mesin pipil dan alat ukur kadar air ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pasca-panen, mengurangi kehilangan hasil (food loss), menjaga kualitas hasil serta meningkatkan nilai tambah bagi petani binaan program Corn Edu Center (CEC) di Sumba Barat Daya.

Program Corn Edu Center (CEC) sendiri merupakan program edukasi berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani jagung, baik dari sisi budidaya, pascapanen, maupun kewirausahaan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan mitra pembangunan, CEC mendorong terciptanya ekosistem pertanian jagung yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

“Sebagai tindak lanjut, melalui program CEC kami berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan trader dan petani mitra melalui peningkatan produktivitas dengan meningkatkan kapasitas budidaya, pendampingan teknis, keterjaminan pasar input saprodi dan keterjaminan pasar hasil budidaya,” paparnya.

Dominikus Y Bani, petani, pengepul lokal sekaligus penanggung jawab program CEC-SBD, menambahkan dulu sebelum ada program ini, pada 2024, muatan jagung wilayahnya hanya mencapai 3.000 ton. Pada 2025, dalam satu kali musim tanam, muatan jagung sudah mencapai hampir 6.000 ton.

“Kualitas jagung kami juga meningkat dari Grade C menjadi B-, dan harga pun perlahan naik sehingga petani bisa mendapatkan kenaikan pendapatan,” tuturnya.

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Share
Pentingnya Petani Jagung Melek Finansial

Garut Mau Hilirisasi Jagung, Tapi Pabriknya Masih Impian

Kebutuhan Tinggi, Produksi Jagung Sumbar Hanya Mampu Penuhi 40%

Pemkab Sumedang dan Polda Jabar Tanam Jagung di Lahan Perhutanan Sosial 70 Hektare

Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

Upaya Bojonegoro Tingkatkan Produktivitas Jagung

Prabowo Tunjuk Zulhas Koordinir Pengadaan Jagung Nasional: Target 1 Juta Ton di 2025

Panen Jagung di Garut, Dedi Mulyadi Dorong Pertanian Jadi Pilar Ekonomi Desa

Jepang-Korsel Sepakat Perkuat Hubungan Bilateral, dari Isu Nuklir Korut hingga AI
Ekonomi Global
14 menit yang lalu

Harga Pangan Hari Ini (25/8): Cabai Rawit Merah Makin Pedas
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Rasio Utang AS Bisa Tembus 250% dari PDB Tanpa Dongkrak Suku Bunga
Ekonomi Global
25 menit yang lalu

Pengusaha Boleh Jual Batu Bara Sesuai Harga Kontrak, Royalti Tetap Mengacu HPB
Energi & Tambang
30 menit yang lalu

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan
Transportasi & Logistik
36 menit yang lalu

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas

5

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

1

2

3

4

5

