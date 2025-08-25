Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

QRIS Resmi Berlaku di Jepang, Bos BI: Babak Baru Kerja Sama RI-Jepang

QRIS resmi berlaku di Jepang, memperkuat kerja sama digital RI-Jepang. Ini memudahkan transaksi lintas negara dan mendukung ekonomi digital inklusif.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 10:47
Share
Ilustrasi survey penjualan eceran. Konsumen membeli batik dan membayarnya menggunakan platform QRIS. Dok Bank Indonesia
Ilustrasi survey penjualan eceran. Konsumen membeli batik dan membayarnya menggunakan platform QRIS. Dok Bank Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi penggunaan sistem pembayaran kode QR Indonesia atau Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Jepang diharapkan dapat terus mengembangkan perekonomian digital Indonesia yang lebih inklusif.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menuturkan, implementasi pembayaran lintas negara melalui QR antara Indonesia dan Jepang resmi dijalankan pada hari Ini, Senin (25/8/2025). 

Dia menuturkan, hal ini merupakan babak baru dalam penguatan kerja sama Indonesia dan Jepang melalui digitalisasi. Perry menuturkan, langkah ini juga memungkinkan pembayaran yang lebih mudah, aman, dan efisien.

"Implementasi QRIS di Jepang juga diharapkan membangun ekonomi digital yang lebih inklusif, khususnya bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, serta mendukung pariwisata dan mobilitas bisnis," kata Perry dalam acara Launching QRIS Antarnegara Indonesia -Jepang.

Perry melanjutkan, konektivitas pembayaran lintas negara adalah wujud komitmen kuat terhadap visi bersama Indonesia-Jepang, yaitu hubungan ekonomi kedua negara yang bukan hanya kokoh, melainkan juga mulus dan terhubung secara digital. 

Perry menjelaskan, dengan QRIS, wisatawan Indonesia maupun Jepang tidak lagi perlu membawa uang kartal rupiah atau yen. Mereka cukup menggunakan ponsel dan memindai QRIS untuk melakukan transaksi. 

Baca Juga

"Ini adalah payment cross border setelah sukses kami jalankan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand dan sekarang semua orang dari Indonesia, 500.000 pelancong dari Indonesia dan Jepang," kata Perry.

Perry menambahkan, inisiatif ini menjadi bukti eratnya hubungan ekonomi digital, tidak hanya di tingkat bilateral tetapi juga di kawasan Asia. Dia menambahkan, Bank Indonesia juga berniat untuk memperluas penggunaan QRIS ke negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Vietnam.

Sebelumnya, QRIS sudah dapat digunakan di Jepang mulai 17 Agustus 2025 lalu. Dalam keterangan resminya, Perry menuturkan, sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna. “

Pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperluas akseptasi dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi dimaksud adalah QRIS Antarnegara,” kata Perry

Pada tahap awal, Perry menyebut masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

Bank Indonesia mencatat hingga Juni 2025, implementasi QRIS Antarnegara menunjukkan hasil positif. Kerja sama QRIS Antarnegara dengan Thailand tercatat mencapai 994.890 transaksi dengan nominal sebesar Rp437,54 miliar sejak diluncurkan Agustus 2022. 

Volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia mencapai 4,31 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp1,15 triliun sejak diluncurkan Mei 2023. 

QRIS Antarnegara dengan Singapura yang diluncurkan pada tanggal 17 November 2023 pun telah mencatatkan 238.216 transaksi dengan nominal sebesar Rp77,06 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025
Premium
53 menit yang lalu

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
2 jam yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, BI Malang Terus Kampanyekan QRIS Tap

Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, BI Malang Terus Kampanyekan QRIS Tap

Digital Banking hingga QRIS, Peluang Bank Raup Dana Murah & Fee Based Income

Digital Banking hingga QRIS, Peluang Bank Raup Dana Murah & Fee Based Income

Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran

Volume Transaksi QRIS Meningkat di Kepri, BI Genjot Kampanye Sebaran

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

QRIS Bank BPD Bali Kini Bisa Digunakan di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

QRIS Cross Border Permudah WNI Bertransaksi di Jepang

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

BI: Modal Asing Rp910 Miliar Masuk ke RI Pekan Ini via Pasar Saham

BI: Modal Asing Rp910 Miliar Masuk ke RI Pekan Ini via Pasar Saham

Kaltim Genjot Ekspor di Tengah Ancaman Transisi Energi

Kaltim Genjot Ekspor di Tengah Ancaman Transisi Energi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura
Infrastruktur
5 menit yang lalu

Prabowo Lantik Rektor IPDN dan Eks Anak Buah Sri Mulyani Jadi Wakil Otorita Pantura

RUU Haji Bakal Disahkan di Paripurna, BP Haji Naik Status Jadi Kementerian
Jasa & Niaga
12 menit yang lalu

RUU Haji Bakal Disahkan di Paripurna, BP Haji Naik Status Jadi Kementerian

HET Beras Medium Bakal Naik, Segini Bocorannya
Jasa & Niaga
18 menit yang lalu

HET Beras Medium Bakal Naik, Segini Bocorannya

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya
Jasa & Niaga
29 menit yang lalu

Harga Beras Melambung Lampaui HET di 200 Daerah, Ini Perinciannya

Pemerintah Lepas 2.000 Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi
Infrastruktur
42 menit yang lalu

Pemerintah Lepas 2.000 Tim Ekspedisi Patriot ke 154 Kawasan Transmigrasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

5

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

5

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok