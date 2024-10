Harga Pangan Hari Ini (28/10): Beras Lebih Murah, Daging Sapi Makin Mahal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rata-rata pangan bergerak beragam cenderung naik pada perdagangan Senin (28/10/2024). Harga beras turun tipis saat bawang merah dan daging sapi mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Senin (28/10/2024) pukul 09.00, harga beras premium terpantau turun di level Rp15.430 per kilogram.

Selanjutnya, harga rata-rata beras medium mengalami penurunan sebesar 0,30% atau sebesar Rp40 menjadi Rp13.510 per kilogram. Di sisi lain, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog justru terpantau naik 0,32% menjadi Rp12.590 per kilogram.

Selain beras, harga rata-rata pangan pada komoditas bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau naik. Perinciannya, harga rata-rata bawang merah kini menjadi Rp31.130 per kilogram atau naik 3,48%, sedangkan harga bawang putih bonggol juga naik Rp200 menjadi Rp40.270 per kilogram.

Selanjutnya, harga pangan terpantau turun pada komoditas cabai merah keriting dengan rata-rata seharga Rp29.460 per kilogram. Harganya turun 2,39% atau sebesar Rp720. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp42.940 per kilogram, naik 0,61% atau Rp260.

Berikutnya, ada harga daging sapi murni di pedagang eceran terpantau naik Rp1.050 menjadi Rp135.920 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam ras justru turun Rp360 atau 0,99% menjadi Rp36.070 per kilogram.

Bapanas juga menyampaikan bahwa rata-rata harga telur ayam ras naik 1,05% menjadi Rp28.740 per kilogram. Harga rata-rata telur ayam ras pada pagi hari ini naik Rp300.

Harga pangan lainnya, seperti gula konsumsi naik 0,73% atau Rp130 menjadi Rp18.040 per kilogram. Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,55% menjadi Rp18.290 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah terpantau turun ke Rp16.500 per liter.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor naik 1,22% atau Rp130 menjadi Rp10.790 per kilogram, sedangkan harga jagung pakan di tingkat peternak naik 4,38% menjadi Rp6.200 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 0,99% menjadi Rp10.030 per kilogram, sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) turun 0,31% atau sebesar Rp40 menjadi Rp13.030 per kilogram. Data tersebut juga menunjukkan bahwa harga rata-rata garam halus beryodium turun di level Rp11.430 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani terpantau bergerak beragam, seperti ikan tongkol turun 1,38% menjadi Rp30.780 per kilogram.

Harga rata-rata ikan bandeng juga naik hingga Rp40 atau sebesar 0,12% menjadi Rp32.940 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata ikan kembung secara nasional naik 1,95% atau Rp730 menjadi Rp38.150 per kilogram.