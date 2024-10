Harga Pangan Hari Ini 23 Oktober: Beras, Daging, hingga Bawang Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga bahan pokok naik pada Rabu (23/10/2024). Tercatat, harga komoditas pangan yang naik itu seperti beras, daging, bawang merah, hingga minyak goreng.



Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras di pasar tradisional naik dari Rp15.300 pada pekan lalu menjadi Rp15.350 per kg hari ini. Lalu, harga daging ayam naik dari Rp36.250 menjadi Rp37.400 per kg.



Harga rata-rata daging ayam ras segar juga naik dari Rp36.250 menjadi Rp37.400 per kg. Kemudian, harga daging sapi naik dari Rp136.350 menjadi Rp137.650 per kg.



Selanjutnya, harga rata-rata telur juga naik dari Rp29.700 menjadi Rp29.750 per kg. Harga bawang merah juga naik dari Rp31.400 menjadi Rp32.100 per kg.

Harga rata-rata minyak goreng juga naik dari Rp19.650 menjadi Rp19.850 per kg.



Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih turun dari Rp42.400 pada pekan lalu menjadi Rp42.250 per kg. Harga rata-rata cabai merah juga turun dari Rp34.750 menjadi Rp33.050 per kg.



Berikutnya, harga rata-rata cabai rawit juga turun dari Rp48.200 menjadi Rp43.450 per kg. Harga rata-rata gula pasir juga turun dari Rp18.600 menjadi Rp18.300 per kg.