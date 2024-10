Harga Pangan Hari Ini 4 Oktober: Bawang, Cabai, Telur Ayam Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga sejumlah bahan pangan mayoritas mengalami penurunan, kecuali bawang, telur ayam, hingga daging sapi.

Mengutip daftar panel harga pangan Badan Pangan Nasional, Jumat (4/10/2024) pukul 9.38 WIB, harga bawang merah masih naik 0,82% menjadi Rp28.450 per kg. Kemudian, harga bawang putih bonggol naik 0,73% menjadi Rp40.050 per kg.

Sementara itu, harga cabai merah keriting naik 0,23% ke level Rp31.160 per kg, sedangkan harga cabai rawit merah turun 2,12% menjadi Rp43.360 per kg.

Harga telur ayam ras juga pagi ini merangkak naik 0,88% menjadi Rp28.690 per kg, diikuti daging sapi murni naik 0,39% menjadi Rp135.440 per kg.

Selanjutnya, harga jagung peternak masih konsisten meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini posisinya naik 2,31% menjadi Rp6.200.

Harga ikan kembung naik 4,14% menjadi Rp38.700 per kg, ikan tongkol turun ke level Rp31.420, dan ikan bandeng turun 2,68% menjadi Rp32.340 per kg.

Adapun, harga beras medium turun 0,37% menjadi Rp13.520 per kg, sedangkan beras premium naik 0,32% menjadi Rp15.550, dan beras SPHP stagnan di harga Rp12.560 per kg.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering turun 0,65% menjadi Rp10.710 per kg, daging ayam ras turun 2,09% menjadi Rp33.740 per kg, dan gula konsumsi turun 0,22% menjadi Rp12.880 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga turun 0,82% menjadi Rp18.070 per liter dan minyak goreng curah turun 0,31% menjadi Rp16.340 per liter.

Kemudian, harga tepung terigu (curah) turun 2,16% menjadi Rp9.970 per kg, tepung terigu kemasan (non-curah) turun 1,22% menjadi Rp12.950 per kg, dan garam halus beryodium turun 2,84% menjadi Rp11.270 per kg.