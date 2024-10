Harga Pangan Hari Ini 3 Oktober: Cabai Rawit Tembus Rp44.460 per Kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rata-rata nasional cabai rawit terus merangkak naik. Pagi ini, Kamis (3/10/2024), harga cabai rawit merah naik 0,43% tembus Rp44.460 per kilogram (kg).

Mengutip panel harga pangan Badan Pangan Nasional pada pukul 8.50 WIB, harga cabai merah keriting juga meningkat 2,69% menjadi Rp32.460 per kg.

Selain cabai, harga bawang merah juga terpantau meningkat 3% ke level Rp29.170 per kg dan bawang putih bonggol meningkat 2,29% menjadi Rp40.590 per kg.

Selanjutnya, harga gula konsumsi turut meningkat 1,06% menjadi Rp18.070 per kg, minyak goreng kemasan naik 1,05% menjadi Rp18.070.

Tren kenaikan harga juga terjadi pada komoditas pangan pokok beras. Harga beras premium naik 0,97% menjadi Rp15.660 per kg dan beras medium naik 0,15% Rp13.600 per kg.

Sumber protein hewani yakni daging ayam ras juga mengalami kenaikan harga hingga 2,14% mencapai Rp35.620 per kg yang turut diikuti harga telur ayam ras meningkat 2,52% menjadi Rp29.240 per kg. Ikan kembung juga naik 3,68% menjadi Rp38.320 per kg dan ikan tongkol naik 0,70% menjadi Rp31.690 per kg.

Harga garam halus beryodium naik 1,65% menjadi Rp11.690 per kg dan terakhir kedelai biji kering impor turut meningkat 0,74% menjadi Rp10.870 per kg.

Sementara itu, harga daging sapi murni masih terus menurun 1,04% menjadi Rp133.370 per kg dan diikuti harga tepung terigu curah yang turun 0,39% Rp10.160 per kg.

Harga minyak goreng curah juga turun 1,10% menjadi Rp16.210 per liter, sedangkan tepung terigu noncurah harganya turun parkir di level Rp13.060 per kg, serta beras SPHP turun 0,24% menjadi Rp12.540 per kg.