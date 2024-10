Harga Pangan Hari Ini 1 Oktober: Cabai dan Bawang Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan pagi ini bergerak bervariasi. Harga cabai dan bawang masih kompak naik.

Mengutip laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa, (1/10/2024) pada pukul 7.30 WIB, harga cabai rawit merah naik 2,60% tembus Rp45.410 per kilogram (kg).

Kemudian, harga cabai keriting merah hari ini juga mengalami kenaikan 0,70% menjadi Rp31.690 per kg. Di samping itu, harga bawang merah naik 1,43% duduk di harga Rp28.330 per kg. Turut disusul oleh kenaikan harga bawang putih 2,20% tembus Rp40.460 per kg.

Harga komoditas pangan sumber protein juga masih tinggi. Harga daging ayam ras naik 5,76% menjadi Rp36.520 per kg. Kemudian, harga telur ayam naik 3,51% menjadi 29.490 per kg.

Harga ikan kembung naik 5,44% ke level Rp39.140 per kg, ikan tongkol meningkat 0,38% di harga Rp31.800 per kg, dan ikan bandeng naik 3,83% Rp34.680 per kg.

Kemudian, harga gula konsumsi juga meningkat 1,29% menjadi Rp18.110 per kg.Harga minyak goreng kemasan sederhana naik 1,54% menjadi Rp18.450 per liter dan tepung terigu curah naik 0,10% menjadi Rp10.200 per kg.

Harga jagung pakan ternak naik 10,61% tembus Rp6.670 per kg, tepung terigu kemasa non-curah naik 1,52% menjadi Rp13.340, garam halus beryodium naik 5,04% menjadi Rp12.090 per kg.

Terakhir, harga kedelai biji kering (impor) naik 2,78% menjadi Rp11.090 per kg, beras medium naik 0,74% menjadi Rp13.690 per kg dan beras SPHP naik 0,24% menjadi 12.590 per kg.

Berbanding terbalik, harga beras premium juga turun 0,58% menjadi Rp15.450 per kg pada hari ini.

Sementara itu, harga daging sapi murni masih turun 1,82% menjadi Rp132.220 per kg dan minyak goreng curah turun 4,15% menjadi Rp15.690 per liter.