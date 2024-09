Harga Pangan Hari Ini 30 September: Bawang Putih Naik Tembus Rp41.570 per Kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan harga. Mulai dari bawang putih, bawang merah, hingga beras kompak naik pada hari ini, Senin (30/9/2024).

Mengutip Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 07.20 WIB, rata-rata harga bawang putih naik hingga 5,19% tembus Rp41.570 per kilogram (kg).

Sementara itu, harga bawang merah juga naik 2,02% menjadi Rp28.350 per kg. Disusul kenaikan harga cabai merah keriting 3,50% menjadi Rp32.490 per kg.

Komoditas pangan pokok yakni beras juga mengalami tren naik. Harga beras premium naik 1,23% ke level Rp15.670 per kg, serta beras medium naik 0,81% menjadi Rp13.680 per kg.

Harga komoditas pangan sumber protein hewani seperti daging ayam ras juga naik cukup signifikan 7,50% menjadi Rp36.980 per kg. Kemudian, harga telur ayam ras naik 6,25% menjadi Rp30.070 per kg.

Harga ikan kembung naik 8,48% ke level Rp40.229 per kg, ikan tongkol meningkat 12,10% di harga Rp35.380 per kg, dan ikan bandeng naik 11,17% Rp37.030 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga turut naik 3,48% menjadi Rp18.740 per liter. Kemudian, harga gula konsumsi naik 4,71% menjadi Rp18.670 per kg.

Lalu, harga tepung terigu (curah) terpantau naik 2,37% menjadi Rp10.370 per kg, tepung terigu (non-curah) naik 2,97% Rp13.520 per kg, jagung peternak naik 14,12% menjadi Rp6.790 per kg, dan garam halus beryodium naik 2,68% menjadi Rp11.880 per kg.

Sementara itu, daging sapi murni menjadi komoditas yang turun harga paling besar mencapai 3,24% menjadi Rp130.370 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit merah juga turun 0,87% menjadi Rp44.200, minyak goreng curah turun 0,49% menjadi Rp16.170 per liter dan terakhir beras SPHP turun 0,24% menjadi Rp12.520 per kg.