Harga Pangan Hari Ini 2 Oktober: Cabai Turun, Telur Merangkak Naik

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah komoditas pangan menunjukkan pergerakan harga yang bervariasi. Hari ini, harga cabai sudah berangsur turun, sedangkan harga telur ayam masih terus merangkak naik.

Melansir dari laman Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (2/10/2024) pukul 08.17 WIB, harga telur ayam ras masih naik 2,53% menjadi Rp29.210 per kilogram (kg).

Harga kedelai biji kering impor juga dalam tren naik 1,2% menjadi Rp10.920 per kg. Diikuti juga oleh kenaikan harga bawang putih 0,13% menjadi Rp39.750 per kg.

Selanjutnya, harga gula konsumsi juga naik tipis 0,06% menjadi Rp17.940 per kg dan tepung terigu curah naik 0,20% per kg.

Terakhir, jagung ternak dan ikan kembung menjadi dua komoditas terakhir yang mengalami kenaikan harga. Posisinya masing-masing meningkat 6,32% dan 3,04% menjadi Rp6.390 per kg untuk jagung ternak dan Rp38.340 per kg untuk ikan kembung.

Adapun, seluruh jenis beras kompak turun harga hari ini. Harga beras premium turun 0,06% menjadi Rp15.530 per kg, beras medium turun 0,81% menjadi Rp13.500 per kg, dan beras SPHP turun 0,24% menjadi Rp12.540 per kg.

Harga bawang merah turun 0,64% menjadi Rp28.030, harga cabai merah keriting turun 0,45% menjadi Rp31.090 per kg, dan cabai rawit turun 4,53% menjadi Rp42.530 per kg.

Lalu, harga daging sapi murni turun 0,71% menjadi Rp133.820 per kg dan telur ayam ras turun 0,26% menjadi Rp34.430 per kg. Ikan tongkol turun 0,44% menjadi Rp31.350 per kg dan ikan bandeng turun signifikan 8,03% menjadi Rp30.790 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,99% menjadi Rp18.040 per liter, minyak goreng curah turun 1,04% menjadi Rp16.160 per liter, dan tepung terigu kemasan (non-curah) turun 0,53% menjadi Rp13.060 per kg.