Harga Pangan Hari Ini 12 Agustus: Harga Cabai dan Bawang Naik Gila-gilaan!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas harga pangan mengalami kenaikan secara rata-rata nasional pada hari ini, Senin (12/8/2024). Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada bawang, cabai, telur, hingga daging ayam.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat rata-rata harga nasional bawang merah naik 18,46% menjadi Rp31.000 per kilogram (Kg). Kemudian, harga bawang putih bonggol juga naik 13,32% menjadi Rp45.100 per kg.

Pada saat yang sama, cabai merah keriting naik 6,94% tembus Rp49.450 per kg serta cabai rawit merah naik 2,17% menjadi Rp70.800 per kg.

Daging ayam ras juga tercatat naik 14,09% menjadi Rp40.070 per kg, di susul telur ayam yang ikut meroket 12,57% menjadi Rp32.430 per kg. Sedangkan, daging sapi murni naik tipis 0,25% menjadi Rp135.670 per kg.

Aneka protein lainnya, seperti ikan kembung naik 18,57% parkir di level Rp43.920 per kg, ikan tongkol naik 21,76% ke level Rp37.940 per kg, dan ikan bandeng naik 24,99% menjadi Rp40.910 per kg.

Adapun, sumber pangan pokok yakni beras premium juga tercatat naik 1,16% menjadi Rp15.730 per kg. Harga beras medium juga naik 0,51% pada hari ini menjadi Rp13.680 per kg, dan beras SPHP naik 0,63% menjadi Rp12.680 per kg.

Kedelai biji kering (impor) juga tercatat naik 7,20% menjadi Rp12.810 per kg, gula konsumsi naik 9,31% menjadi Rp19.000, tepung terigu non-curah naik 10,47 menjadi Rp14.670 dan tepung terigu (curah) naik 5,66% menjadi Rp10.820.

Terakhir, garam halus beryodium naik 9,17% menjadi Rp12.620 per kg dan minyak goreng kemasan sederhana naik 8,37% menjadi Rp19.540 per liter.

Sementara itu, harga minyak goreng curah menjadi satu-satunya komoditas yang turun harga 0,44% pada hari ini menjadi Rp15.990 per liter.