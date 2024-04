Berkunjung ke Jepang, Menhub Bahas Investasi Proyek MRT hingga Patimban

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, membawa sejumlah rencana proyek transportasi seperti Pelabuhan Patimban hingga MRT Jakarta dalam kunjungannya ke Jepang mulai Rabu (24/4/2023) hingga Kamis (25/4/2023).

Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (24/4/2023), Budi Karya mengatakan dirinya akan menemui sejumlah pihak untuk membahas kerja sama di bidang transportasi antar kedua negara, di antaranya Menteri Transportasi Jepang dan beberapa CEO yang berkecimpung di dunia transportasi.

"Sejumlah isu yang akan dibahas antara lain terkait proyek-proyek infrastruktur di tanah air, seperti Pelabuhan Patimban, MRT Jakarta dan Transit Oriented Development (TOD),” ujar Budi Karya.

Budi Karya menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia untuk sektor transportasi sangat terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta dibutuhkan untuk menunjang proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Dirinya berharap, pertemuan-pertemuan yang dilakukan ini dapat memberikan arti yang baik bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Sebagai informasi, pada hari pertama Budi Karya akan melakukan pertemuan dengan Special Advisor to the Prime Minister of Japan Masafumi Mori; Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Japan, Tetsuo Saito; Chairman of the Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI).

Kemudian, dia juga akan menemui Chairman of International High-Speed Rail Association (IHR) Shukuri Masafumi, dan Toyota Tsusho Corporation yang diwakili oleh Kosuke Kunihiro selaku Division CEO of Green Infrastructure Division.

Pertemuan-pertemuan tersebut akan menegaskan kembali komitmen Indonesia dan Jepang untuk meningkatkan kerja sama di bidang transportasi, serta kelanjutan atas kerja sama yang telah berjalan.

Sementara itu, pada hari kedua, Budi Karya akan hadir dan menyampaikan keynote speech dalam acara Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum 2024 di KBRI Tokyo.

Dia juga akan bertemu dengan Assistant Vice-Minister for International Aviation MLIT Japan Yamakoshi Toshihiro beserta perwakilan perusahaan Jepang di bidang bandar udara.

Kunjungan kerja Menhub di Tokyo, Jepang, akan ditutup dengan pertemuan dengan pihak JICA dengan Senior Vice President of JICA Hataeda Mikio yang membahas beberapa hal terkait kerja sama di bidang transportasi.

