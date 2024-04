Harga Pangan Hari Ini 3 April: Harga Beras Turun, Telur Ayam Naik Jelang Lebaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan secara rata-rata nasional mulai bergerak turun, sedangkan beberapa diantaranya dilaporkan kembali merangkak naik pada Rabu (3/4/2024) atau pada H-7 Lebaran 2024.

Berdasarkan data Panel Harga Bapanas, Rabu (3/4/2024) pukul 07.55 WIB, harga beras bergerak turun di tingkat pedagang eceran. Tercatat harga beras premium bergerak turun 2,03% menjadi Rp15.890 per kilogram sedangkan beras medium turun 3,28% menjadi Rp13.580 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor turun sebesar 3,63% menjadi Rp12.760 per kilogram. Harga bawang merah turun signifikan sebesar 5,39% menjadi Rp33.880 per kilogram.

Berbagai jenis cabai mengalami koreksi harga pagi ini. Bapanas merekam, harga cabai merah keriting turun signifikan sebesar 5,73% menjadi Rp41.300 per kilogram, sedangkan harga cabai rawit merah turun 3,85% menjadi Rp45.250 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas daging. Harga daging sapi murni turun 1,39% menjadi Rp134.480 per kilogram dan harga daging ayam ras turun tipis sebesar 0,05% menjadi Rp37.280 per kilogram.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,90% menjadi Rp17.690 per liter, harga ikan kembung turun 3,65% menjadi Rp35.870 per kilogram, dan harga ikan tongkol anjlok sebesar 4,23% menjadi Rp30.770 per kilogram.

Harga garam halus beryodium turun 2,32% menjadi Rp11.370 per kilogram dan harga tepung terigu kemasan non curah turun 2,60% menjadi Rp13.110 per kilogram.

Di tengah penurunan harga, sejumlah komoditas pangan dilaporkan naik jelang Lebaran. Tercatat harga bawang putih bonggol naik tipis 0,38% menjadi Rp41.860 per kilogram.

Kemudian, harga telur ayam ras naik 2,36% menjadi Rp31.710 per kilogram, dan harga gula konsumsi naik tipis 0,28% menjadi Rp17.980 per kilogram.

Kemudian, harga tepung terigu curah naik 0,95% menjadi Rp10.670 per kilogram dan minyak goreng curah naik 1,58% menjadi Rp16.100 per liter.

Harga komoditas lain seperti jagung di tingkat peternak dan ikan bandeng turut terkerek naik. Harga jagung di tingkat peternak melambung naik 5,62% menjadi Rp8.460 per kilogram dan ikan bandeng naik 0,81% menjadi Rp33.810 per kilogram.

