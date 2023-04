Banjir Diskon Tarif Tol di Trans Jawa hingga Sumatra, Ini Infonya

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang periode arus balik Lebaran 2023, sejumlah badan usaha di berbagai ruas jalan bebas hambatan mulai menerapkan diskon tarif tol sebagai upaya mengurai gelombang arus kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek.

Diskon tarif diberlakukan mulai dari badan usaha jalan tol pelat merah hingga badan usaha jalan tol swasta baik untuk ruas-ruas yang ada di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatara.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan Jasa Marga dan BUJT lainnya memberlakukan diskon tarif 20 persen untuk Jalan Tol Trans Jawa pada periode arus balik, yang semula hanya berlaku untuk tarif terjauh di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, kini akan berlaku untuk perjalanan menerus dari Semarang samapi dengan Jakarta, dengan melakukan tap in di GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang dan melakukan tap out di GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Lisye mengatakan dengan diberlakukannya program diskon ini, diharapkan dapat menghindari penumpukan kendaraan pada waktu tertentu, terutama yang diprediksi menjadi puncak arus balik Hari Raya Idulfitri yaitu pada 30 April-1 Mei 2023 mendatang.

Diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk periode arus balik diberlakukan mulai Kamis (27/4/2023) sejak pukul 06.00 WIB hingga Sabtu (29/4/2023) pukul 06.00 WIB.

Besaran diskon tarif tol 20 persen untuk tarif perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta adalah untuk kendaraan Golongan I semula Rp372.000 menjadi Rp297.600, kendaraan Golongan II dan III semula Rp575.000 menjadi Rp499.200, kendaraan Golongan IV dan V semula Rp758.000 menjadi Rp655.600.

Adapun, khusus untuk di Jalan Tol Cikopo-Palimanan, diskon 20 persen hanya berlaku untuk kendaraan Golongan 1, sementara di ruas jalan tol lainnya berlaku untuk semua golongan kendaraan.

"Diskon untuk perjalanan menerus ini akan menempuh sejumlah ruas jalan tol yang tidak hanya dikelola oleh Jasa Marga, namun juga oleh BUJT lainnya, dimulai dari Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Pemalang-Batang, Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jalan Tol Kanci-Pejagan, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Cikopo-Palimanan dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” ujar Lisye dalam keterangan resminya, Kamis (27/4/2023).

Kepala Divisi Operasi Astra Tol Cipali Sri Mulyo mengatakan dalam mendukung kelancaran arus balik Lebaran 2023, pemberlakuan diskon tarif di Ruas Tol Cipali telah dimulai sejak Kamis (27/4/2023) pukul 06.00 WIB sampai dengan Sabtu (29/4/2023) pukul 06.00 WIB.

"Adapun besaran diskon tarif selama arus balik lebaran sebesar 20 persen yang berlaku khusus untuk kendaraan golongan 1 yang bertransaksi menggunakan kartu uang elektronik," ujarnya.

Sementara itu, PT Waskita Tol Road turut memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk Jalan Tol Pemalang-Batang.

Sekretaris Perusahaan Waskita Tol Road menjelaskan Alex Siwu menjelaskan pada Ruas Tol Pemalang-Batang akan dilakukan pemberlakuan diskon tarif tol 20 persen selama 2 hari pada arus balik mulai 27 April 2023 pukul 06.00 WIB sampai dengan 29 April 2023 pukul 06.00 WIB.

Diskon tarif tersebut hanya diberlkaukan bagi penguna jalan tol yang menempuh jarak terjauh yakni Kalikangkung-Cikampek Utama.

"Dengan diskon tersebut tarif tol yang semula Rp 45.000 untuk Golongan I menjadi Rp36.000, dari Rp67.500 untuk Gol II & III menjadi Rp54.000 dan yang semula Rp90.000 untuk Golongan IV & V menjadi Rp72.000 selama periode diskon," jelasnya.

Pengelola Jalan Tol Trans Sumatra, PT Hutama Karya (Persero) juga memberlakukan diskon tarif pada arus balik Lebaran 2023. Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro menjelaskan bahwa diskon tarif tersebut akan berlaku pada puncak arus balik pada 26 April 2023 pukul 06.00 WIB--28 April 2023 pukul 06.00 WIB.

Diskon tarif diberlakukan diskon tarif pada dua ruas terpanjang di JTTS yakni Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar dan Ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung.

Dengan diberlakukannya diskon tarif, maka Kendaraan Golongan I semula Rp289.000 menjadi Rp231.500, kendaraan Golongan II dan III semula Rp433.000 menjadi Rp346.500, kendaraan Golongan IV dan V semula Rp578.000 menjadi Rp462.500.

“Diskon tarif ini sebagai apresiasi kepada pengguna jalan sekaligus meningkatkan level of interest masyarakat yang ingin kembali ke kampung halaman khususnya dari arah Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra atau sebaliknya, dengan memilih JTTS sebagai alternatif jalur mudik,” tuturnya.

Selain itu, PT Pelindo Solusi Logistik memberlakukan diskon tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dalam rangka menunjang arus mudik dan barang menjelang dan sepanjang Lebaran 2023.

Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik atau SPSL, Joko Noerhudha menjelaskan diskon tarif akan diberlakukan mulai 14 April 2023 pukul 00.00 WIB sampai dengan 30 April 2023 pukul 00.00 WIB.

Besaran diskon tarif di Jalan Tol Cibitung – Cilincing adalah untuk Golongan 1 akan ada diskon sampai 15 persen dan untuk Golongan 2&3 serta Golongan 4&5 akan ada diskon tarif hingga 58 persen. Diskon tarif berlaku untuk Seksi 2 dan 3, sedangkan untuk Seksi 1, Cibitung-Telaga Asih dan sebaliknya, diberlakukan tarif normal dan untuk Seksi 4, Tarumajaya - Marunda - Cilincing masih belum diberlakukan tarif atau gratis.

“Pemberlakuan diskon tarif ini merupakan salah satu peran serta SPSL dalam rangka menunjang kelancaran arus mudik dan barang menjelang dan sepanjang Lebaran 2023 serta merupakan bentuk pelayanan dan apresiasi SPSL melalui PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP) kepada para pengguna jalan yang akan melintasi JTCC,” katanya.

