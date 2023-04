Wisata Anyer, Ada One Way Mulai Pukul 5 Sore

Bisnis.com, JAKARTA- Bagi pengendara transportasi pribadi yang berencana melakukan kunjungan wisata ke obyek yang melalui jalur wisata Anyer - Carita, ada baiknya terlebih dahulu memperhatikan pemberlakuan sistem satu arah di area tersebut.

Kepolisian Daerah (Polda) Banten melakukan rekayasa lalu lintas tersebut secara tentatif. "[Dalam artian], one way system ini dilaksanakan secara tentatif untuk jamnya dengan cara melihat padat atau tidak kendaraan yang menuju anyer," kata Karoops Polda Banten Dedi Suhartono via siaran pers, Senin (24/4/2023).

Dengan kata lain, Dedi melanjutkan, apabila terjadi kepadatan akan dilaksanakan sistem one way untuk mengurai kemacetan kendaraan. Dia juga mengimbau para wisatawan melakukan persiapan balik sebelum sistem one way diberlakukan mulai pukul 17.00 WIB.

Dalam pelaksanaannya, Polda Banten berkoordinasi serta memberikan back up kepada Kepolisian Resort (Polres) Cilegon dan Polres Pandeglang dalam kondisi tertentu. Salah satunya, jika terjadi kepadatan lalu lintas serta jumlah kunjungan di obyek wisata sudah lebih dari 50 persen dari total kapasitas.

Selain sistem one way, rekayasa lalu lintas dapat dilakukan melalui filterisasi terhadap kendaraan yang akan masuk ke daerah wisata. Wisatawan juga dianjurkan mengakses jalur alternatif menuju kawasan wisata Anyer melalui Padarincang.

Namun, untuk wisatawan yang menuju pantai Anyer bisa melalui jalur Padarincang untuk mempersingkat waktu yang diklaim memiliki kondisi mulus serta memiliki rambu-rambu jalan yang lengkap.

"Bagi wisatawan yang berasal dari Jabodetabek bisa keluar melalui tol Serang Timur kemudian menuju simpang palima ke arah barat menuju Anyer," kata Dedi.

