Puncak Mudik, Harga Cabai Merah di Kramat Jati Tembus Rp65.000 per Kg

Bisnis.com, JAKARTA — Harga cabai merah besar di Pasar Induk Kramat Jati mengalami peningkatan Rp15.000 menjadi Rp65.000 per kilogram (kg).

Pedagang cabai, Mulyadi (62) mengatakan harga cabai menjelang Lebaran 2023 mengalami peningkatan.

Adapun, perubahan harga cabai tersebut dilihat dari hitungan setiap jam, bukan secara harian. Artinya, harga cabai akan terus mengalami fluktuasi, tergantung dari pasokan cabai.

"Semalam harga cabai besar Rp50.000 per kg, sekarang naik Rp15.000 per kg. Ini naiknya per jam,” kata Mulyadi kepada Bisnis.com, Kamis (20/4/2023).

Selain cabai besar, Mulyadi menuturkan bahwa harga cabai lainnya juga meningkat, seperti cabai merah kriting dari Rp25.000 per kg menjadi Rp30.000 per kg. Adapun, harga cabai rawit putih masih dipatok sebesar Rp30.000 per kg.

Sementara itu, harga cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati masih terpantau stabil, yakni sebesar Rp25.000 per kg. Namun, untuk harga cabai rawit dengan kualitas super dibanderol Rp30.000 per kg.

“Cabai rawit putih kadang naik sampai Rp30.000 per kg sesuai keadaan dan stok,” ungkapnya.

Berbeda dengan harga cabai, pedagang H. Juheri (55) mengaku harga bawang merah mengalami penurunan hingga Rp5.000 per kg menjadi Rp35.000 per kg per hari ini.

“Semalam terjadi penurunan drastis, bawang merah dari yang biasanya Rp40.000 per kg, langsung Rp35.000 per kg,” kata Juheri.

Juheri mengatakan bahwa harga bawang merah dan sayuran relatif stabil dan tidak setajam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Masih banyak permintaan dari masyarakat, tapi ini tergantung mereka pulang kampung atau tidak,” tandasnya.

Dilansir dari Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (20/4/2023), cabai merah keriting naik 7,83 persen dibanding sepekan lalu jadi Rp43.090 per kg, cabai rawit merah naik 10,19 persen jadi Rp47.690 per kg, bawang putih naik 2,73 persen, bawang merah naik 0,56 persen menjadi Rp34.950 per kg.

