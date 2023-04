Harga Pangan Sepekan: Cabai Merah Keriting Meroket

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan seperti beras, kedelai biji kering impor, bawang merah, cabai, hingga daging sapi murni dalam sepekan terakhir, yakni 9-14 April 2023, mengalami kenaikan, sedangkan harga komoditas lainnya tercatat mengalami penurunan di rata-rata pasar se-Indonesia.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (16/4/2023), harga berbagai jenis cabai dilaporkan naik dalam sepekan. Harga cabai merah keriting dilaporkan naik 3,49 persen atau Rp1.200 per kilogram (kg) menjadi Rp35.600 per kg dan cabai rawit merah naik 1,79 persen atau Rp720 per kg menjadi Rp41.020 per kg.

Harga berbagai jenis beras juga tercatat naik. Harga beras premium naik 0,44 persen menjadi Rp13.670 per kg dan beras medium naik 0,17 persen menjadi Rp11.920 per kg.

Lalu, harga kedelai biji kering impor naik 1,22 persen menjadi Rp14.930 per kg, bawang merah naik 0,60 persen menjadi Rp33.790 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,25 persen menjadi Rp31.530 per kg.

Harga daging sapi murni naik 0,68 persen menjadi Rp136.900 per kg, daging ayam ras naik 0,62 persen menjadi Rp34.030 per kg, telur ayam ras naik 0,49 persen menjadi Rp28.790 per kg, dan ikan kembung naik 0,92 persen menjadi Rp39.480 per kg.

Selanjutnya, harga ikan tongkol naik 0,03 persen menjadi Rp35.210 per kg, garam halus beryodium naik 0,46 persen menjadi Rp11.030 per kg, dan tepung terigu kemasan noncurah naik 0,44 persen menjadi Rp13.760 per kg.

Sementara itu, harga sejumlah komoditas dilaporkan turun. Harga gula konsumsi turun 0,14 persen menjadi Rp14.400 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,77 persen menjadi Rp17.980 per liter, dan tepung terigu curah turun 0,45 persen menjadi Rp11.150 per kg.

Lalu, harga minyak goreng curah turun 0,07 persen menjadi Rp14.970 per liter, jagung peternak turun 0,49 persen menjadi Rp6.120 per kg, dan ikan bandeng turun 1,19 persen menjadi Rp34.800 per kg.

