Harga Pangan Hari Ini 14 April: Beras dan Cabai Rawit Naik, Gula Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bahan pangan, seperti beras, cabai rawit, daging dan bawang putih terpantau mengalami kenaikan harga, sedangkan harga tepung terigu, minyak goreng curah, hingga gula turun.

Dilansir dari Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Jumat (14/4/2023), harga cabai rawit merah naik tipis 0,02 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp40.510 per kilogram (kg), harga beras premium naik 0,59 persen jadi Rp13.700 per kg, bawang putih naik 0,16 persen jadi Rp31.350 per kg, daging sapi naik 0,94 persen jadi Rp136.810 per kg, dan daging ayam ras naik 0,21 persen jadi Rp33.620 per kg.

Kemudian, harga telur ayam naik 1,18 persen jadi Rp29.040 per kg, jagung peternak naik 1,46 persen jadi Rp6.279 per kg, garam naik 2,15 persen jadi Rp10.950 per kg, tepung terigu naik 1,25 persen jadi Rp13.790 per kg, dan ikan tongkol naik 2,18 persen jadi Rp36.160 per kg.

Sementara itu, harga beras medium mengalami penurunan 0,42 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp11.870 per kg, cabai merah keriting turun 1,24 persen jadi Rp34.170 per kg, gula konsumsi turun 0,28 persen jadi Rp14.360 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,06 persen jadi Rp18.050 per kg, minyak goreng curah turun 0,13 persen jadi Rp14.980 per kg, dan tepung terigu turun 0,09 persen jadi Rp11.170 per kg.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan, sejumlah harga pangan mengalami penurunan menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun, ada satu komoditas yang mengalami kenaikan harga, yaitu bawang bombai.

"Yang paling penting harga bahan-bahan pokok tidak ada yang naik. Banyak yang turun. Yang naik hanya satu bawang bombai. Yang lain enggak," kata Jokowi usai meninjau harga pangan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).

Jokowi menjelaskan, harga untuk komoditas telur ayam, daging ayam, bawang merah, hingga cabai rawit masih terkendali. Bahkan, harga cabai rawit yang biasanya mencapai Rp90.000 sampai Rp100.000 per kg jelang Lebaran, saat ini masih berkisar Rp35.000 sampai Rp40.000 per kg.

"Saya kira semuanya baik, artinya pasokannya lancar sehingga harganya jadi turun. Bawang bombai aja yang naik," kata Presiden.

Harga bawang bombai mengalami kenaikan sejak dua pekan terakhir. Pada pekan lalu, harganya mencapai Rp40.000 per kg, dari sebelumnya Rp25.000 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :