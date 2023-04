Harga Pangan Hari Ini 20 April, Cabai hingga Daging Ayam Naik Signifikan

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Lebaran, sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan signifikan seperti cabai, daging ayam ras, telur ayam, garam hingga beras di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (20/4/2023), cabai merah keriting naik 7,83 persen dibanding sepekan lalu jadi Rp43.090 per kilogram (kg), cabai rawit merah naik 10,19 persen jadi Rp47.690 per kg, bawang putih naik 2,73 persen, bawang merah naik 0,56 persen jadi Rp34.950 per kg.

Beras premium naik 0,81 persen jadi Rp13.740 per kg, beras medium naik 0,17 persen jadi Rp11.920 per kg, kedelai naik 2,57 persen jadi Rp15.170 per kg, daging sapi naik 0,39 persen jadi Rp140.280 per kg, daging ayam ras naik 4,51 persen jadi Rp36.810 per kg. Lalu, telur ayam ras naik 2,98 persen jadi Rp29.690 per kg, gula konsumsi naik 0,63 persen jadi Rp14.480 per kg, tepung terigu naik 0,18 persen jadi Rp11.200 per kg.

Kemudian minyak goreng curah naik 1,73 persen jadi Rp15.280 per kg, ikan kembung naik 3,56 persen jadi Rp41.010 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,83 persen jadi Rp17.990 per kg, garam naik 6,99 persen jadi Rp11.790 per kg, tepung terigu kemasan naik 1,01 persen jadi Rp13.950 per kg dan ikan bandeng naik 2,58 persen jadi Rp35.340 per kg.

Sebelumnya, jelang perayaan Idulfitri 1444 Hijriah, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) intensifkan pemantauan stabilitas pangan di berbagai daerah. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, dari berbagai laporan yang diterima sesuai hasil pemantauan ketersediaan pangan, stok pangan nasional relatif aman. Terkait sebarannya, NFA terus mengupayakan pemerataan logistik pangan antar wilayah.

"Fasilitasi distribusi pangan terus kami lakukan agar stok pangan terdistribusi merata di seluruh daerah," ujar Arief dalam keterangan persnya, (19/4/2023).

Lebih lanjut Arief menjelaskan kondisi dinamika harga pangan pada momentum Lebaran 2023 terpantau cukup stabil, tidak ada kenaikan harga pangan yang signifikan. Kendati demikian, NFA bersama Dinas Pangan Daerah terus melakukan pemantauan dan monitoring harga pangan secara real time.

Dari data Panel Harga Pangan Tingkat Konsumen per tanggal 17 April 2023 harga rata-rata nasional bawang merah Rp 34.726 per kg, bawang putih Rp 32.006 per kg, cabai merah keriting Rp 39.207 per kg, cabai rawit merah Rp 44.498 per kg, daging sapi Rp 138.297 per kg, daging ayam ras Rp 34.928 per kg, telur ayam ras Rp 28.904 per kg, gula konsumsi Rp 14.415 per kg, minyak goreng curah Rp 15.096 per liter, dan beras medium Rp 11.967 per kg.

"Dinamika harga pangan terpantau stabil, hanya saja beras yang harganya belum turun, dan ini terus kita upayakan untuk menjaga harga di tingkat produsen, pelaku usaha, serta konsumen," imbuhnya.

